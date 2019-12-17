小確幸！竹市府宣布：低於3萬元臨時人員明年起調薪

為積極留才，新竹市政府持續響應中央搶救低薪政策，新竹市長林智堅今宣布，預計於明年1月1日起平均每月總薪資低於3萬元的臨時人員統一調薪700元，估計將有421人受惠；林智堅說，將透過民國109年、110年、111年逐步調漲臨時人員薪資，讓市府臨時人員平均每月總薪資都能達到3萬元。

「優秀的人才，應該也值得更好的對待」，林智堅說，市府不但積極響應行政院解決公部門低薪的方案，更以優於該方案的方式辦理，用實際行動回應同仁的努力，希望每位基層同仁能感受到幸福。

市府人事處表示，市府105年至107年配合勞動部調整基本工資，更於107年行政院宣布軍公教人員調薪3%後，決定市府所有約聘僱人員與臨時人員都比照加薪3%；勞動部109年1月1日起，將提高全國勞工每月基本工資，從2萬3100元調整至2萬3800元，市府除配合中央調整最低基本工資，更加碼照顧臨時人員，針對平均每月總薪資低於3萬元的臨時人員，每月薪資將調增700元，估計將有421人受惠。