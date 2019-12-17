茄苳里集會所、國小附設幼兒園重整 絕美如美術館

新竹市茄苳里集會所、茄苳國小附設幼兒園教室建物老舊，已使用超過30年，經市府投入3341萬元將建物重整，加入色彩繽粉的玻璃採光罩，融入茄苳里特有的蝴蝶地景生態，環境明亮開闊，宛如美術館，今天宣布啟用，市長林智堅也到場與里民一起搓湯圓，慶祝「歡喜入新厝」。

林智堅分享，他上任後投入5億元建設竹市里集會所與活動中心，茄苳里原有的里集會所與茄苳國小附幼環境老舊，經市府及茄苳里長古秀芬與茄冬國小校長謝佳曄研議，將兩個空間合而為一，有效增加集會所與幼兒園的使用空間。

民政處長倪冠勛指出，原茄苳里集會所、茄苳國小附設幼兒園教室建物老舊，建物夏天悶熱，逢雨漏水，還有白蟻蛀蝕問題，不僅年長者使用不便，環境衛生條件也不好，因此市府投入預算將里集會所及幼兒園整併原址重建為聯合大樓。

倪冠勛表示，完工後的聯合大樓地板面積約223坪，一樓為茄苳國小附設幼兒園約123坪，二樓為茄苳里集會所約110坪，屋頂露台提供里集會所使用，並利用地勢落差分隔進出動線，避免相互干擾，里集會所與附設幼兒園整併後，腹地更加寬廣，更能符合使用單位的需求，在外觀設計上極具特色，色彩繽粉的玻璃採光罩並融入茄苳里蝴蝶地景生態，將成為在地美學新地標。