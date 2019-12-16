五福宮古蹟首度水霧救災 神明聖筊參加搶救演練

今年法國巴黎聖母院850年古蹟大火破壞，珍貴文物損失難以彌補，又逢歲末發生火災意外高峰，桃園市消防局第3、第1大隊今天相繼在3級古蹟南崁五福宮及桃園大賣場人潮場所進行消防搶救演練，尤其模擬五福宮火災搶救神明古蹟，事先還先向武財神擲筊請示獲聖筊，神明首度參加救災演練逼真，一度信眾還誤為五福宮「失火」！

消防局第3大隊首度在三級古蹟南崁五福宮進行消防搶救演練，其中演練搶救古蹟文物避免損壞項目，原擬採用製作「神像立牌」代替，但在廟方擲筊請示武財神後，神明竟答應配合演出，有了神明加持，搬動神明演練救災搶救逼真、順利。

第3大隊大隊長殷明坤表示，消防員更首次使用配備消防車的「高壓水槍」新利器搶救建築物內古蹟，也出動雲梯車在高空使用高壓水霧，進行滅火降溫保護古蹟建築主體，避免破壞文物，救災演練逼真，消防員也學到搶救古蹟文物經驗。

消防局第1大隊趁歲末年節進入火災意外高峰前，針對轄管大賣場、影院、KTV、飯店公共場所627處，民眾聚集購物、準備年貨的百貨、大賣場人潮多，容易忽視消防安全，選在愛買大賣場實地演練火災搶救，提醒賣場、影院各公共場所在春節提高警覺，降低火災發生率。