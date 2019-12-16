平鎮社區發行「靚」月曆 感恩關懷據點志工阿嬤

桃園市平鎮社區發展協會關懷據點，有40多名熱心的志工媽媽、阿嬤。投入社區關懷據點年長者共餐廚房烹煮等工作，社區發展協會總幹事巫秀淇翻轉月曆圖案主張，將42名志工媽媽、阿嬤入鏡，發行「靚」月曆，精緻構圖及感恩默默付出的心意，令志工群意外又驚喜。

平鎮社區發展協會總幹事巫秀淇表示，許多人以為，月曆上面的圖案一定要是空姐或猛男，要不就是風景和水果，那才叫做月曆，今年平鎮社區為所謂的月曆，提出了新的翻轉主張。

巫秀淇表示，平鎮社區關懷據點的許多媽媽，甚至是阿嬤志工，每個禮拜2天的長者共餐時間，總會不辭辛苦，義務出力為長者用心的備餐，不收受酬勞，不畏懼寒冬酷暑，從不曾間斷。

有感於這些偉大女性的奉獻，協會用一種很不一樣的方式，來答謝社區據點的女性志工，特地邀請攝影師，為努力烹調料理中的志工，留下了最真實、鮮動的身影，並將這些照片做為2019年首發社區月曆的每月封面主角，用最溫馨的方式，來讚頌社區這些偉大的女性。