親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

平鎮社區發行「靚」月曆 感恩關懷據點志工阿嬤

2019-12-16 18:10聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

桃園市平鎮社區發展協會關懷據點，有40多名熱心的志工媽媽、阿嬤。投入社區關懷據點年長者共餐廚房烹煮等工作，社區發展協會總幹事巫秀淇翻轉月曆圖案主張，將42名志工媽媽、阿嬤入鏡，發行「靚」月曆，精緻構圖及感恩默默付出的心意，令志工群意外又驚喜。

平鎮社區發展協會總幹事巫秀淇表示，許多人以為，月曆上面的圖案一定要是空姐或猛男，要不就是風景和水果，那才叫做月曆，今年平鎮社區為所謂的月曆，提出了新的翻轉主張。

巫秀淇表示，平鎮社區關懷據點的許多媽媽，甚至是阿嬤志工，每個禮拜2天的長者共餐時間，總會不辭辛苦，義務出力為長者用心的備餐，不收受酬勞，不畏懼寒冬酷暑，從不曾間斷。

有感於這些偉大女性的奉獻，協會用一種很不一樣的方式，來答謝社區據點的女性志工，特地邀請攝影師，為努力烹調料理中的志工，留下了最真實、鮮動的身影，並將這些照片做為2019年首發社區月曆的每月封面主角，用最溫馨的方式，來讚頌社區這些偉大的女性。

巫秀淇說，社區「靚」月曆集結42名志工媽媽，認真投入社區關懷的身影，採長條型特殊尺寸設計的月曆，封面集結28名志工媽媽肖像，內頁1月首頁，由3名量測血壓替長者日常健康把關的志工媽媽打頭陣，後續的月份都是埋首廚房備餐的志工媽媽身影，共客製化印製300份月曆，連同社區明信片，做社區營造宣導紀念品的意義非凡。

桃園市平鎮社區發展協會翻轉月曆圖案主張，將42名志工媽媽、阿嬤入鏡，發行「靚」月...
桃園市平鎮社區發展協會翻轉月曆圖案主張，將42名志工媽媽、阿嬤入鏡，發行「靚」月曆，感謝她們默默的奉獻與付出。記者張弘昌／攝影
分享

月曆社區營造

延伸閱讀

2020必收！ 「特勤吳彥祖」登國安局形象月...

青棒／平鎮4局完封穀保 奪鋁棒聯賽第4冠

台電月曆吹職人風 只送不賣限量贈活動開跑

遠東銀行發行2020月曆 行員代言特色山屋

相關新聞

五福宮古蹟首度水霧救災 神明聖筊參加搶救演練

2019-12-16 18:18

關西公開招考清潔隊員 暖爸應考盼妻小安心度日

2019-12-16 17:55

竹市驚見大量貓屍 動保所解剖後研判非外力致死

2019-12-16 16:52

為2020年新竹市城市馬拉松加油 今起招募180隊啦啦隊

2019-12-16 13:58

台61線新豐鳳鼻北端竹1路口封閉 民眾抗議今暫喊卡

2019-12-16 13:26

桃園捷運施工店家生意變差？ 捷工局：明年1月開說明會

2019-12-16 12:49

新瓦屋耶誕Party Go好玩周六登場 兒童變裝送3D眼鏡

2019-12-16 12:47

館中94名學生獲客語認證 鄉長獎勵每人300元

2019-12-16 09:01

國道1號汐五-五楊南下 闢建楊梅休息站

2019-12-15 23:40

竹市那魯灣公園啟用 頭目祝禱

2019-12-15 23:23

竹縣路平年底完工 改善58處路段

2019-12-15 23:19

一劑難求？ 桃園：公費流感疫苗無虞

2019-12-15 23:14

魯明哲邀馬英九逛中壢夜市 年輕女生高喊：馬英九好帥

2019-12-15 22:51

馬英九輔選陳學聖夜市拜票 品嘗美食讚好吃

2019-12-15 22:04

柯文哲為林碩彥站台 指他有科技背景最符合竹縣需要

2019-12-15 19:30

世界珠心算公開賽 79歲阿公及4歲女娃均獲獎

2019-12-15 18:10

海湧工作室被海巡感動 2個小時撿海廢近3噸

2019-12-15 17:20

竹市香山那魯灣公園廣場綠美化 阿美族頭目今送祝福

2019-12-15 14:01
看更多

熱門文章

買新房要小心 台南鐵腕拆除透天厝車庫違建

2019-12-16 13:09

捷運綠線延伸彰化被退 中市府：關鍵時刻被突襲難接受

2019-12-15 21:56

台中市十大伴手禮揭曉 黑沃黑旋風冰淇淋禮盒獲首獎

2019-12-16 08:44

驚呆！ 53歲美魔女 新北元旦夜開秀

2019-12-16 12:16

中捷綠線延伸彰化遭退 交部：與台鐵客源重疊

2019-12-15 21:01

魯明哲邀馬英九逛中壢夜市 年輕女生高喊：馬英九好帥

2019-12-15 22:51

李俊俋評呂孫綾 學習力好就像「海綿寶寶」

2019-12-15 19:47

被綠營稱「閨密小妹」 高市文化局機要接觀光局主秘挨批

2019-12-16 14:34

選將搶進潮州 黃國昌：屏東不是周家的也不是蘇家的

2019-12-15 19:27

「新北耶誕城」變「新北災難城」？民眾搶過馬路仆街

2019-12-16 14:17

陳菊助選 請大家讓「恰北北」的邱議瑩續留立法院

2019-12-15 20:29

跨年晚會 台中3場 南投雙主場

2019-12-15 23:46

全台第三 雲林縣宣布補助人工生殖費用2萬元

2019-12-16 11:37

蘇貞昌賴清德雙院長同台 輔選吳秉叡

2019-12-15 20:57

造勢晚會呂孫綾喊 選錯人台灣就被賣掉

2019-12-15 21:29

陳其邁被問到罷韓成功會不會回鍋？ 他這麼回答

2019-12-15 19:33

一劑難求？ 桃園：公費流感疫苗無虞

2019-12-15 23:14

左翼聯盟高雄橋頭拉起大幅布條 複刻40年前橋頭事件

2019-12-16 11:27

環評加速 盧秀燕：東豐快任內動工

2019-12-15 23:33

中捷延伸彰化被退件 中市府：交通部「卡」中台灣發展

2019-12-16 15:45

綠指觀光局主秘是夫人閨密 藍營：用學經歷還狠甩前朝

2019-12-16 17:47

國道1號汐五-五楊南下 闢建楊梅休息站

2019-12-15 23:40

基層警鬧「背心荒」 員警嘆：遇到尺寸不合就頭痛

2019-12-16 17:51

馬文君草屯競總成立 強打10年政績卻憂選情艱困

2019-12-15 19:56

台61線新豐鳳鼻北端竹1路口封閉 民眾抗議今暫喊卡

2019-12-16 13:26

奇美博物館慶耶誕 萬人化裝舞會周六日登場

2019-12-16 09:19

伍麗華競總成立 潘孟安：常被她嚇到心臟麻痺

2019-12-15 22:05

桃園捷運施工店家生意變差？ 捷工局：明年1月開說明會

2019-12-16 12:49

公路總局補助公共運輸 台東4偏鄉幸福巴士年底上路

2019-12-15 20:30

台北南港生技園區動土 柯文哲與高嘉瑜同框

2019-12-16 12:14

白橘關係卡卡？ 宋楚瑜宜蘭訪黃定和否認挖民眾黨牆腳

2019-12-15 19:23

憂環狀線通車周邊道路塞 23條路段納交通敏感地區監控

2019-12-16 13:19

購置23輛消防新車 花蓮啟用東部最高52公尺雲梯車

2019-12-16 13:59

防生憾事 遛狗未牽繩 北市取締30件

2019-12-15 23:47

馬英九輔選陳學聖夜市拜票 品嘗美食讚好吃

2019-12-15 22:04

黃敏惠不滿大南方計畫無嘉市 蔡英文嘉市競總：從來沒有遺忘

2019-12-16 00:11

為高雄爭取3千億元建設 陳建仁讚賴瑞隆「有夠厲害」

2019-12-15 21:28

影／中部首輛！聯聚建設捐加護型救護車給童綜合醫院

2019-12-16 12:14

影／勞工夜市上百名攤商怒吼 警方大陣仗因應

2019-12-16 16:54

青創基地退燒？ 高屏兩樣情

2019-12-16 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top