中央選委會今天視察竹縣 模擬演練投票情形

新竹縣選舉委員會今日於新埔縣義民廟活動中心舉辦「第15任總統副總統第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練」觀摩會，本次演練讓民眾親自體驗投票，也藉由模擬演練測試投票所需時間及發掘投票作業疏失，以提升選務人員對突發狀況應變之能力。

新竹縣選舉委員會指出，2020選舉將於明年1月11日舉行投票，民眾在投票當天可以領到3種選票，包括總統副總統、區域或原住民立法委員及政黨票。為期明年的總統副總統及立法委員選舉能圓滿順利完成，該會請13鄉鎮市公所民政課長共同辦理投票作業程序模擬演練，邀請新埔鎮下寮里第9至15鄰約70位民眾參加，目的就是希望讓鄉親更瞭解大選的相關規定。

今天到場的有立委邱泰源、林為洲、中選會副處長蔡金誥等。邱泰源出席觀摩會也提出「民眾投票當日如有因身體健康因素戴口罩或特疏服裝是否可行？」中央選委會副主任委員陳朝建回應，依據選罷法目前尚無此規定禁止。

邱泰源說，選務工作相當辛苦，選務工作是由各地方政府主辦，選務工作人員經驗相當豐富，但是陸續發現有多個Line賴的群組，針對選務工作傳遞假訊息打擊選務工作人員士氣，在此要求中選會碰到假訊息時，要立即發新聞反應。

立委林為洲表示，不希望再發生上次一邊開票一邊投票的情形，關於假訊息的部分，最好的方法就是中選會，第一時間透過各種管道做出澄清。

陳朝建表示，中選會及所屬選委會在辦理投開票的過程中，是公開、透明、公正的，包括投票前會公開展示投票匭，投完票之後也會有各黨依法推薦監票員在場參與，開票時也允許公眾攝錄影，開票揭曉後，結果計票紙將張貼於投票所，向公眾展示，隨後藉由中央選情中心的電腦登錄選票結果，向全國民眾公開展示。