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關西公開招考清潔隊員 暖爸應考盼妻小安心度日

2019-12-16 17:55聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣關西鎮公所今天對外招募清潔隊員，舉辦術科和筆試，其中不少暖爸前來應考，希望尋求穩定工作，讓妻小安心度日，今天共有19人前來應考，預計招考6人，明年1月1日上工。對於關西鎮公所透明化、有制度招考，不少考生大讚「公平競爭讓人人有機會」。

關西鎮長劉德樑表示，今年徵選6名清潔隊員，因為很多鄉親、老人家很難把資收物丟上車，但目前資收車僅有司機1人，為協助鄉親處理資收物，預計明年要增派隊員負責資源回收6條路線。日前消息出來，很多民眾想要找這份工作，為防止黑箱作業和人事關說，一律採公開網路報名，以公平、公正、公開的方式應考。

「走往穩定的道路！」40歲的邱姓民眾中年轉業，肩負家中經濟，他說希望能找到穩定工作，盡力去考，讓妻小能溫飽，不用擔心下一步路。也有26歲的青年原先是做消防設備，工時彈性，但他育有3名幼兒，他直言養孩子需要很多錢，希望能考上，不要讓家人辛苦。

今天分為體能測驗伏地挺身、 仰臥起坐，還有負重20公斤重物折返跑。劉德樑說，下午筆試以環保署的各縣市考題為題庫 ，公所預先做好5種考卷，下午先從考生中先抽出代表人來抽考題，當場印製考題給學員。這次將錄取前6名任用為關西鎮公所清潔隊員，預計明年1月起工作，將試用期3個月。

對於關西鎮公所透明化、有制度招考，不少考生大讚「公平競爭讓人人有機會」。記者郭政...
對於關西鎮公所透明化、有制度招考，不少考生大讚「公平競爭讓人人有機會」。記者郭政芬／攝影
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今天還有負重20公斤重物折返跑，測驗耐力。記者郭政芬／攝影
今天還有負重20公斤重物折返跑，測驗耐力。記者郭政芬／攝影
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今天分為體能測驗伏地挺身、仰臥起坐，還有負重20公斤重物折返跑，考生卯足全力應考...
今天分為體能測驗伏地挺身、仰臥起坐，還有負重20公斤重物折返跑，考生卯足全力應考。記者郭政芬／攝影
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考題清潔隊員

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