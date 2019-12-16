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王浩宇指秦金生曾上大陸閱兵台 宋楚瑜轟：有人性嗎？

秦金生被扯陸閱兵假新聞 女兒秦詩雁批王浩宇政治鞭屍

2019-12-16 16:56聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

親民黨高雄第7選區立委候選人秦詩雁指父親秦金生辭世時，還獲總統蔡英文頒發褒揚令，...
親民黨高雄第7選區立委候選人秦詩雁指父親秦金生辭世時，還獲總統蔡英文頒發褒揚令，不滿遭桃園市議員王浩宇「政治鞭屍」，要求他公開道歉。圖／秦詩雁提供
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綠黨桃園市議員王浩宇日前在電視辯論會上，引用新華社新聞，攻擊親民黨主席宋楚瑜贊成一國兩制協商，並再度操作已故親民黨前秘書長秦金生赴陸參加閱兵的假新聞。秦的女兒、親民黨高雄第7選區立委候選人秦詩雁今痛批王浩宇為選舉利益，將父親拖出來「政治鞭屍」，要求王浩宇應鄭重道歉。

秦詩雁說，王浩宇總是反共、反中，為何去相信新華社的新聞，還替中共官媒大肆宣傳？平時要民眾不相信中共官媒報導，但為了政治操作、為了扮演好側翼角色，這時又選擇相信。「拿一個小區塊場景的照片出來胡亂栽贓指控，這是不是在製造假新聞呢？ 」

秦詩雁強調，宋楚瑜主席早已公開澄清，並沒有說過要支持一國兩制，當年父親也對家人明確表示，並沒有站上閱兵台去參觀閱兵，親民黨也早已公開說明，但王浩宇卻硬要扣帽子，她沉痛表示，自己選舉都沒拿父親來大作文章，這些政客卻拿父親來獲取政治利益，實在泯滅人性！

「將已經過世無法再反駁的人，再拿出來說嘴、鞭屍」，秦詩雁說，父親生前為人和善，辭世時還獲總統蔡英文頒褒揚令，她嚴正要求，王浩宇要為自己的不實指控，向已故父親秦金生正式道歉。「自己的選舉是自己的事，各種批評一概接受，但身為子女，應該挺身而出，為已故的父親捍衛清譽！」

親民黨高雄第7選區立委候選人秦詩雁指父親秦金生辭世時，還獲總統蔡英文頒發褒揚令，...
親民黨高雄第7選區立委候選人秦詩雁指父親秦金生辭世時，還獲總統蔡英文頒發褒揚令，不滿遭桃園市議員王浩宇「政治鞭屍」，要求他公開道歉。圖／秦詩雁提供
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