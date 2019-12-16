竹市驚見大量貓屍 動保所解剖後研判非外力致死

浪愛傳遞在臉書提及，收到附近餵貓朋友通報，新竹市錦華街附近有大量小貓慘死，新竹市動保所今針對4隻貓大體解剖，研判非遭到人為外力造成死亡。圖／翻攝自邵柏虎臉書 分享 facebook

浪愛傳遞在臉書提及，收到附近餵貓朋友通報，新竹市錦華街附近有大量小貓慘死，新竹市動保所今針對4隻貓大體解剖，研判非遭到人為外力造成死亡。圖／翻攝自邵柏虎臉書 分享 facebook

新竹「虐貓閻王」日前因虐殺至少9隻貓違反動物保護法被起訴，昨天在新竹市區的錦華街巷弄又發現大量貓屍，動物保育粉絲團「浪愛傳遞」心痛表示，現場找到3隻溺死的小貓屍體，還有一隻小黑貓疑似遭人用磚頭打死。新竹市動保所長楊礎遠今天對此澄清，表示昨天第一時間動保所動保檢查員到場檢視，貓隻屍體未發現外傷，今針對4隻貓大體解剖，研判非遭到人為外力造成死亡。

浪愛傳遞在臉書提及，收到附近餵貓朋友通報，新竹市錦華街附近有大量小貓慘死，抵達現場收屍發現還有一隻小黑貓瞪眼死在磚頭上，而旁邊磚頭都有厚灰塵，唯獨壓著小貓這塊斷面還很新，且餵食人透露昨晚小貓還是活的，還發現工地裡有一件褲子，上面竟有大量小貓骨骸、破掉的頭蓋骨，令人看了非常難過。

新竹市動保所表示，昨天中午接獲動保人士通報後，立即派動保檢查員至現場了解情況，動保人士表示其中3隻是從工地積滿水涵洞打撈起來，1隻黑貓在工地1樓發現已死亡，現場有破裂磚塊，懷疑貓隻遭磚頭打死，現場還有疑似動物骨頭；動保所動保檢查員於現場發現有4隻死亡幼貓，經外觀檢查無外傷，現場未發現血跡，將貓隻遺體帶回動保所，今天解剖後，確認4隻貓體內皆無出血症狀、無咬傷且身體及四肢無骨折現象，經研判應非屬人為外力造成貓隻死亡。

新竹市動保所提醒大眾，為保障動物福利及依據動物保護法第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，切勿虐待或傷害動物以免違法相關法令，若遇有流浪動物或飼養動物相關問題，可撥打新竹市民專線1999通報，動保所會立即處理並提供相關協助。