國旅秋冬補助 入住竹市加碼送400元消費券還抽iPhone

國旅秋冬旅遊補助倒數最後一個半月，竹市加碼推出「冬季來去新竹住一晚」，新竹市政府配合交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動，今天起到明年1月31日推出加碼方案，只要入住新竹市活動飯店，不只最高折抵1000元，加碼贈送新台幣400元消費抵用券，可至新竹特色店家一百種味道、阿惠冰店、傻瓜肉粽與墨咖啡等39家特色店家兌換，體驗在地美食，還可參加Gogoro電動機車和iPhone抽獎活動。

圖／新竹市府提供 分享 facebook

新竹市長林智堅表示，新竹市有豐富的傳統美食與特色店家，年末12月21日將推出藝術燈節、耶誕感恩季等精彩主題活動，市民期待已久的新竹市立動物園也將在12月28日開幕，邀請全國親子來新竹市小旅行，體驗精彩的年末活動，並可前往漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園，等網美景點朝聖打卡。

國旅秋冬旅遊補助倒數最後一個半月，竹市加碼贈400元消費抵用券，可至新竹特色店家一百種味道、阿惠冰店、傻瓜肉粽與墨咖啡等39家特色店家兌換。圖／新竹市府提供 分享 facebook

城銷處表示，交通部自9月1日起推動「擴大國旅秋冬遊獎勵計畫」，並延長秋冬遊住宿優惠活動至明年1月31日，主要針對周六及連假外住宿的旅客，每房最高能折抵1千元，另外新竹市府自即日起再加碼推出6千份400元餐飲消費抵用券、5輛Gogoro電動機車與5支iPhone手機的抽獎活動。