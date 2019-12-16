為2020年新竹市城市馬拉松加油 今起招募180隊啦啦隊

2020年新竹市城市馬拉松將於2月23日在南寮運動公園登場，場邊的啦啦隊也成為特色，讓新竹馬擁有全台啦啦隊數最多的馬拉松之稱，明年賽事的熱情啦啦隊即日起開始招募，預計招募180隊，新竹市長林智堅邀請在地民眾及街頭藝人，一起加入啦啦隊體驗賽事，用歡呼聲幫選手加油，成為賽道上最美的風景。

新竹市政府和筆記實業共同舉辦城市馬拉松行銷新竹市觀光特色，新竹市城市馬拉松從2014年第一屆舉辦的105隊，到去年的172隊，報名人數越來越多，也凸顯新竹市民的熱情。

教育處長黃錦能表示，2020年新竹市城市馬拉松賽事，參賽名額目前已經全數額滿，預計將會有超過一萬名跑者用雙腳體驗新竹的城市風光，明年賽事的啦啦隊今起開始招募，招募對象包含學校團體、企業團體、社會團體，不限年齡，每隊人數8名或以上；街頭藝人可單人報名（需有街頭藝人證）及私補站，團隊可自由設計歡呼口號和服裝造型，招募上限為180隊。報名連結https://bit.ly/34nreWG。