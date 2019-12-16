台61線新豐鳳鼻北端竹1路口封閉 民眾抗議今暫喊卡

台61線西濱快速公路WH10C標與新豐鳳鼻隧道北口端橫交的竹1線道路，今天上午9點進行封閉作業時，當地近百民眾拉白布條「抗議封路阻撓地方發展」，要求比照鳳鼻南口端穿越台61線，經緊急協議，施工單位同意暫緩封閉，明早相關單位將現勘再做決議。

西濱公路北區工程辦理台61線新豐鳳鼻隧道北口端工程，今天一早準備封閉橫交的竹1線，當地近百居民在封路現場拉「抗議封路阻撓地方發展」白布條阻撓，要求比照鳳鼻南口端穿越台61線，經緊急協議，暫緩封閉，明天再現勘做決議。

鳳坑村長姜禮本等人指出，長久以來，竹1線是民眾通往新竹工業區、小叮噹科學遊樂區和竹北等地的要道，也是地方務農的通行路線，若台61線封閉，用路人須繞路，村民要求比照鳳鼻南口端做法，讓用路人仍可通行穿越台61線。

對此，北區工程處第二工務段長吳明旭表示，基於交通安全考量，台61線屬封閉型道路，時速90公里，車速相當快，出隧道後會有光線落差影響視線，下午西照時段也影響竹1線駕駛的視線，如在路口設紅綠燈號誌，恐易發生交通事故。

北工處還說，鳳鼻隧道北口設計，2015年曾召開初步設計審查，軍方表示鳳鼻北口屬軍方射擊管制區，可調整抬升高度僅為1米，淨高不足，因此無法比照南口端在隧道外以路堤方式與隧道銜接；若要照南口端施作路堤，高度須4.6米。

今天新竹縣議員吳傳地、立委第一選區候選人周江杰及立委林為洲助理、議長張鎮榮的助理都到場協調，周江杰說將設法與交通部溝通，林為洲也說，將會邀情邀集公路總局等相關單位明早現勘。