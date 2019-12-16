桃園捷運施工店家生意變差？ 捷工局：明年1月開說明會

桃園市捷運綠線八德、蘆竹、桃園區3個標案(GC01~03標)已開工，市議會今天安排捷運工程局專案報告時，議員們憂心工程影響環境品質，桃園區中正路(捷運GC03標)店家生意一落千丈甚至長期蕭條。局長陳文德強調03標主體工程都採潛盾施工，也提報交通維持計畫，不致於影響商業活動，捷工局明年1月起，會在八德、桃園區各辦1、2場說明會，並聽取地方意見。

市議員黃婉如表示，捷運綠線從台鐵桃園站沿著中正路雖然是潛盾地下施工，但是從復興路到景福宮大廟不到500公尺是最熱鬧的商業區，店家已經反應生意人知道捷運要施工，不肯簽約，消費者也有預期心理，減少到商圈活動、消費，讓人憂心大廟像死城。

議員陳美梅也指出，中正路在藝文園區兩邊的人行道正在施工，民眾不清楚是為了配合捷運工程，還是政府做排水溝，路面寬度縮減影響交通，捷工局明是為了配合捷運工程工作井開口的施工，等於主體工程還沒做，大家就有交通要進入黑暗期的感覺。市議員林政賢還憂心捷運、鐵路地下化經費問題，工程能否如期完工。

劉茂群議員說，捷運在八德的工程是高架，鄉親憂心施工會影響交通和環境品質，蔡永芳質詢如果店家生意受影響，政府有無補償措施？陳文德表示如果生意和權益真的受影響，可以申請減免地價稅、房屋稅和營業稅，捷工程局網站有宣傳。

黃婉如認為捷工局只在官網宣導太被動，瀏覽量低，市府到現在都沒針對施工開明會，她強調沒要求市府保證一定要讓民眾賺錢，但是一定要讓民眾知道工程期程和內容。