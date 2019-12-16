親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

全新戰場「撒幣沙漠」開啟！2020選舉格鬥遊戲 就在udn

星宇航空開賣超夯！記者實測澳門、檳城首班售罄

桃園捷運施工店家生意變差？ 捷工局：明年1月開說明會

2019-12-16 12:49聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市捷運綠線八德、蘆竹、桃園區3個標案(GC01~03標)已開工，市議會今天安排捷運工程局專案報告時，議員們憂心工程影響環境品質，桃園區中正路(捷運GC03標)店家生意一落千丈甚至長期蕭條。局長陳文德強調03標主體工程都採潛盾施工，也提報交通維持計畫，不致於影響商業活動，捷工局明年1月起，會在八德、桃園區各辦1、2場說明會，並聽取地方意見。

市議員黃婉如表示，捷運綠線從台鐵桃園站沿著中正路雖然是潛盾地下施工，但是從復興路到景福宮大廟不到500公尺是最熱鬧的商業區，店家已經反應生意人知道捷運要施工，不肯簽約，消費者也有預期心理，減少到商圈活動、消費，讓人憂心大廟像死城。

議員陳美梅也指出，中正路在藝文園區兩邊的人行道正在施工，民眾不清楚是為了配合捷運工程，還是政府做排水溝，路面寬度縮減影響交通，捷工局明是為了配合捷運工程工作井開口的施工，等於主體工程還沒做，大家就有交通要進入黑暗期的感覺。市議員林政賢還憂心捷運、鐵路地下化經費問題，工程能否如期完工。

劉茂群議員說，捷運在八德的工程是高架，鄉親憂心施工會影響交通和環境品質，蔡永芳質詢如果店家生意受影響，政府有無補償措施？陳文德表示如果生意和權益真的受影響，可以申請減免地價稅、房屋稅和營業稅，捷工程局網站有宣傳。

黃婉如認為捷工局只在官網宣導太被動，瀏覽量低，市府到現在都沒針對施工開明會，她強調沒要求市府保證一定要讓民眾賺錢，但是一定要讓民眾知道工程期程和內容。

陳文德說明會明年1月會在八德、桃園各辦一兩場說明會，另外，八德段的施工採半半施工法，對地方環境的影響會降至最低。捷工局也說明桃園區GC03標從台鐵車站到中正北路，20公尺寬的路會開4個工作井讓潛盾機進出，各出口要先做連續壁，所以有現在民眾看到的中正路人行道寬度縮減工程，方便以後潛盾路面下施工時，路面上方仍能維持雙向各有兩個車道通車，人行道縮減施工預計春節前完工。

桃園捷運綠線施工，工作井周邊的人行道正在施工，要縮減人行道寬度。圖／桃園市政府捷...
桃園捷運綠線施工，工作井周邊的人行道正在施工，要縮減人行道寬度。圖／桃園市政府捷運工程局提供
分享

延伸閱讀

鄭文燦回母校 談桃園八德多處新建設

桃園海芋季種球全來自國外 民代：無助台灣農業

桃園彩色海芋季種球全從國外來 民代批無助台灣...

藍營沒人 桃市56億預算6分鐘通過

相關新聞

新瓦屋耶誕Party Go好玩周六登場 兒童變裝送3D眼鏡

2019-12-16 12:47

館中94名學生獲客語認證 鄉長獎勵每人300元

2019-12-16 09:01

國道1號汐五-五楊南下 闢建楊梅休息站

2019-12-15 23:40

竹市那魯灣公園啟用 頭目祝禱

2019-12-15 23:23

竹縣路平年底完工 改善58處路段

2019-12-15 23:19

一劑難求？ 桃園：公費流感疫苗無虞

2019-12-15 23:14

魯明哲邀馬英九逛中壢夜市 年輕女生高喊：馬英九好帥

2019-12-15 22:51

馬英九輔選陳學聖夜市拜票 品嘗美食讚好吃

2019-12-15 22:04

柯文哲為林碩彥站台 指他有科技背景最符合竹縣需要

2019-12-15 19:30

世界珠心算公開賽 79歲阿公及4歲女娃均獲獎

2019-12-15 18:10

海湧工作室被海巡感動 2個小時撿海廢近3噸

2019-12-15 17:20

竹市香山那魯灣公園廣場綠美化 阿美族頭目今送祝福

2019-12-15 14:01

戰機臨空呼嘯 航空模型嘉年華會苗栗天空好熱鬧

2019-12-15 11:52

路平專案年底完工 竹縣長楊文科親自查驗路面平整度

2019-12-15 10:37
看更多

熱門文章

捷運綠線延伸彰化被退 中市府：關鍵時刻被突襲難接受

2019-12-15 21:56

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

金門議會搶綠地蓋大樓 上千民眾發起野餐表不滿

2019-12-15 18:34

影／謝龍介在宜蘭也高喊「大義滅親」 立委選票不能分

2019-12-15 18:01

中捷綠線延伸彰化遭退 交部：與台鐵客源重疊

2019-12-15 21:01

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

2019-12-15 17:19

李俊俋評呂孫綾 學習力好就像「海綿寶寶」

2019-12-15 19:47

台中市十大伴手禮揭曉 黑沃黑旋風冰淇淋禮盒獲首獎

2019-12-16 08:44

魯明哲邀馬英九逛中壢夜市 年輕女生高喊：馬英九好帥

2019-12-15 22:51

竹市香山那魯灣公園廣場綠美化 阿美族頭目今送祝福

2019-12-15 14:01

陳菊助選 請大家讓「恰北北」的邱議瑩續留立法院

2019-12-15 20:29

選將搶進潮州 黃國昌：屏東不是周家的也不是蘇家的

2019-12-15 19:27

驚呆！ 53歲美魔女 新北元旦夜開秀

2019-12-16 12:16

影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚

2019-12-15 17:39

海湧工作室被海巡感動 2個小時撿海廢近3噸

2019-12-15 17:20

造勢晚會呂孫綾喊 選錯人台灣就被賣掉

2019-12-15 21:29

陳其邁被問到罷韓成功會不會回鍋？ 他這麼回答

2019-12-15 19:33

謝俊州站台挺陳明義 柯文哲：個人交情可不穿背心才好

2019-12-15 17:35

離開賽場陷桃色風波 朱木炎現身中華盃跆拳道錦標賽

2019-12-15 13:49

蔡英文指陳秀寶與對手已五五波 「離選上只差一點」

2019-12-15 18:01

環評加速 盧秀燕：東豐快任內動工

2019-12-15 23:33

跳脫藍綠 中國生產黨盧月香盼帶領金門人致富

2019-12-15 17:43

好消息！教育部補助6千萬興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園

2019-12-15 13:51

馬文君草屯競總成立 強打10年政績卻憂選情艱困

2019-12-15 19:56

伍麗華競總成立 潘孟安：常被她嚇到心臟麻痺

2019-12-15 22:05

全台第三 雲林縣宣布補助人工生殖費用2萬元

2019-12-16 11:37

韓國瑜體驗眷村文化 在黃埔新村獲民眾熱烈歡迎

2019-12-15 17:34

公路總局補助公共運輸 台東4偏鄉幸福巴士年底上路

2019-12-15 20:30

高雄反空汙遊行人數減 陳雄文：民眾應覺得空品改善

2019-12-15 17:47

藍綠潮州鎮交鋒 蘇震清、周佳琪各畫願景藍圖

2019-12-15 19:08

防生憾事 遛狗未牽繩 北市取締30件

2019-12-15 23:47

高雄反空汙遊行 民眾批：執政黨做一點就當200分

2019-12-15 17:32

白橘關係卡卡？ 宋楚瑜宜蘭訪黃定和否認挖民眾黨牆腳

2019-12-15 19:23

馬英九輔選陳學聖夜市拜票 品嘗美食讚好吃

2019-12-15 22:04

國道1號汐五-五楊南下 闢建楊梅休息站

2019-12-15 23:40

奇美博物館慶耶誕 萬人化裝舞會周六日登場

2019-12-16 09:19

台灣近視人口比例全球第一 這群人為上百弱勢童配眼鏡

2019-12-15 15:12

為高雄爭取3千億元建設 陳建仁讚賴瑞隆「有夠厲害」

2019-12-15 21:28

2019高雄反空汙大遊行登場 第三勢力候選人聲援

2019-12-15 15:12

台中環保局再開罰 中火硬拗不利綠營

2019-12-15 18:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top