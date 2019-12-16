新瓦屋耶誕Party Go好玩周六登場 兒童變裝送3D眼鏡

繼聖誕點燈、竹縣約會聖誕PA，新竹縣政府將於12月21日下午3點至晚上9點假新瓦屋客家文化保存區，接力辦理耶誕Party Go好玩活動。戴著聖誕帽和耶誕頭飾的縣長楊文科、文化局長田昭容和多位議員、縣政顧問，今天在新瓦屋集會堂舉辦的記者會中，邀請大朋友、小朋友一起同樂，當天12歲以下兒童耶誕變裝，有機會獲得3D眼鏡。

新竹縣長楊文科表示，耶誕Party Go好玩的內容精彩，老、中、青、幼都有得玩，讓縣民歡渡冬至與溫馨耶誕節。上午10點半起由青農市集、十三好市集揭開序幕，提供新鮮、在地的農產品和手作好物；下午安排森林小火車(免費乘坐)、耶誕市集、兒童限定「耶誕變裝秀．換3D眼鏡」（限量200支夜晚在燈光下會有意想不到的小驚喜），還有「耶誕派對」24團精彩表演接力秀。

新竹縣政府文化局長田昭容說，「耶誕派對」24團精彩表演接力秀，邀請了Mr.One Cajon木箱鼓音樂搖擺、享樂10弦樂團、風客樂團、孩子王劇團兒童魔術show，以及民歌大咖–王夢麟帶來木棉道、拼宵夜、組曲（雨中即景/阿美/廟會）等膾炙人口的民歌壓軸表演，一起重溫美好的青春歲月。