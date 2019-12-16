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新瓦屋耶誕Party Go好玩周六登場 兒童變裝送3D眼鏡

2019-12-16 12:47聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

繼聖誕點燈、竹縣約會聖誕PA，新竹縣政府將於12月21日下午3點至晚上9點假新瓦屋客家文化保存區，接力辦理耶誕Party Go好玩活動。戴著聖誕帽和耶誕頭飾的縣長楊文科、文化局長田昭容和多位議員、縣政顧問，今天在新瓦屋集會堂舉辦的記者會中，邀請大朋友、小朋友一起同樂，當天12歲以下兒童耶誕變裝，有機會獲得3D眼鏡。

新竹縣長楊文科表示，耶誕Party Go好玩的內容精彩，老、中、青、幼都有得玩，讓縣民歡渡冬至與溫馨耶誕節。上午10點半起由青農市集、十三好市集揭開序幕，提供新鮮、在地的農產品和手作好物；下午安排森林小火車(免費乘坐)、耶誕市集、兒童限定「耶誕變裝秀．換3D眼鏡」（限量200支夜晚在燈光下會有意想不到的小驚喜），還有「耶誕派對」24團精彩表演接力秀。

新竹縣政府文化局長田昭容說，「耶誕派對」24團精彩表演接力秀，邀請了Mr.One Cajon木箱鼓音樂搖擺、享樂10弦樂團、風客樂團、孩子王劇團兒童魔術show，以及民歌大咖–王夢麟帶來木棉道、拼宵夜、組曲（雨中即景/阿美/廟會）等膾炙人口的民歌壓軸表演，一起重溫美好的青春歲月。

文化局表示，當天早上10點綠禾塘．翔頂咖啡另有《阿ㄇㄚˋ的糖球》創意咖啡限量免費體驗，12月18日（三）10點開始報名，報名請電洽：綠禾塘03-6683510或親洽門市。另，新瓦屋小店限定活動包含：13好市集、思微藏物、新竹縣農民直銷站、一諾藝術、有樂堂、藝起玩美術等。12月21日，歡迎大手拉小手一起來新瓦屋共渡歡樂的耶誕時光！活動詳情請上FB【竹縣go藝思】粉絲專頁或文化局官網（https://www.hchcc.gov.tw/）查詢。

當天12歲以下兒童耶誕變裝，有機會獲得3D眼鏡。記者郭政芬／攝影
當天12歲以下兒童耶誕變裝，有機會獲得3D眼鏡。記者郭政芬／攝影
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戴著聖誕帽和耶誕頭飾的縣長楊文科今天在新瓦屋集會堂舉辦的記者會中，邀請大朋友、小...
戴著聖誕帽和耶誕頭飾的縣長楊文科今天在新瓦屋集會堂舉辦的記者會中，邀請大朋友、小朋友一起同樂。記者郭政芬／攝影
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新竹縣政府將於12月21日下午3點至晚上9點假新瓦屋客家文化保存區，接力辦理耶誕...
新竹縣政府將於12月21日下午3點至晚上9點假新瓦屋客家文化保存區，接力辦理耶誕Party Go好玩活動。記者郭政芬／攝影
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