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馬英九輔選陳學聖夜市拜票 品嘗美食讚好吃

2019-12-15 22:04聯合報 記者曾增勳／即時報導

前總統馬英九今天晚上由桃園市第6選區國民黨立委候選人陳學聖陪同，前往桃園市八德區興仁夜市拜票，還親切地與逛夜市民眾握手，到夜市當然要吃小吃，馬英九與陳學聖還坐下品嘗知名炸豆腐、炸魷魚和珍珠奶茶，馬品嘗後頻頻點頭，許多逛街的婆婆媽媽突然看到馬總統都很驚訝，興奮喊「總統好」，爭相上前合影，有的攤商也送上蒜頭祝陳學聖「凍蒜」，馬英九呼籲攤商、民眾支持國民黨、支持陳學聖。

前總統馬英九（中）由立委候選人陳學聖（中左）陪同 到八德夜向攤商握手拜票。記者曾...
前總統馬英九（中）由立委候選人陳學聖（中左）陪同 到八德夜向攤商握手拜票。記者曾增勳／攝影
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前總統馬英九（左二）由立委候選人陳學聖（左一）一起品嚐夜市知名美食。記者曾增勳／...
前總統馬英九（左二）由立委候選人陳學聖（左一）一起品嚐夜市知名美食。記者曾增勳／攝影
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前總統馬英九（中）與立委候選人陳學聖（中左）到八德夜市拜票，攤商送蒜頭喊「凍蒜」...
前總統馬英九（中）與立委候選人陳學聖（中左）到八德夜市拜票，攤商送蒜頭喊「凍蒜」。記者曾增勳／攝影
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陳學聖馬英九2020選舉桃園市立委2020選舉

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