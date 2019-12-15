周江杰芎林競選總部今天成立大會 婦女力量大集合

民進黨竹縣一選區立委候選人周江杰今天在芎林競選總部成立大會，他今天一早與民主進步黨婦女部、小英姊妹會、立法委員余宛如前往市區和市場拜票，時而站在大馬路邊招手，一同拉抬聲勢、懇託鄉親支持。

這群掃街團隊化身守護自由民主的「粉紅魔女」，配戴「魔女」頭飾，並沿路發送「魔」諧音文宣面膜，呼籲總統票投蔡英文、立委投周江杰、政黨票投民進黨，達到總統連任、國會過半的目標。

上午周江杰在芎林文富街停車場舉辦競選總部成立大會暨迷彩親子樂園活動，主任委員黃正朝過去是代表會主席，退休多時的他為了周江杰復出江湖，他更大膽表示最光榮的一役是輔選張學舜、最後悔的一役是輔選林為洲，要大家一定要選會做事的人。

鄉長黃正彪致詞時，謝謝周江杰過去為芎林建設的努力，也讚許民進黨政府不分黨派給予地方建設。

周江杰致詞時表示，對手要他「選舉不要噴口水」，但他要跟大家說大是大非的問題，包含排名第四的不分區委員吳斯懷，是中華民國中將退伍，領台灣薪水卻會出賣台灣，拜託芎林的鄉親一定要想清楚。

周更說，去年的高雄市長，現在去選總統，韓國瑜競選高雄市長的時候開出的所有政見，沒有完成任何一項，位置還沒有坐熱現在要選總統，所以請大家支持蔡英文總統，守護台灣人民的主權，守護台灣的民主和自由。