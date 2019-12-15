柯文哲為林碩彥站台 指他有科技背景最符合竹縣需要

台灣民眾黨新竹縣二選區候選人林碩彥今天競選總部成立，黨主席柯文哲前來站台，他指出林碩彥是樸實的科技人，還有民意代表的經驗，也是在地人，最符合竹北、科技相關所需的候選人，呼籲民眾支持林碩彥。

柯文哲表示，他常在想，我們是需要什麼立委，林碩彥能夠在竹科工作十多年，算是科技人，剛好新竹也是台灣科技的重鎮，他認為選一個立委，比政黨更重要的是這個人的特質，林碩彥是科技人，能了解科技人的需求。

林碩彥還是一個四歲小女孩的爸爸，家庭很和樂。柯文哲說，林碩彥不是大財團、炒地皮，他看重林碩彥的過往經歷，都是乾乾淨淨的，他說林碩彥很樸實，是在地人，又有民意代表的經驗，他是最符合新竹、特別是在新竹科技園區，相較於其他候選人，林碩彥是最適當的候選人。

柯文哲昨天也談到桃竹苗的選情概況，他說，他說新竹縣市是繼台北、新北以外，最高支持他的縣市，他覺得這次推出的候選人太少，當時應該提出更多候選人才對