世界珠心算公開賽 79歲阿公及4歲女娃均獲獎

第四屆桃園市長世界珠心算暨數學國際公開邀請賽今天在平鎮婦幼館舉行，今年共有7百多位選手參賽，年紀最小的才4歲，最高齡者79歲，中華民國兒童珠算協會長施美鈴表示，學習珠心算不但可以訓練小朋友反應能力和集中記憶，並可以防止老人痴呆症，非常適合全家大小一起學習。

擁有珠心算雙10段的大會會長施美鈴表示，今年參加比賽的選手人數再創新高，超過700位選手參賽，包括台灣、美國、日本、新加坡、馬來西亞、汶萊等6國國高中及國小、幼兒園的小選手們齊聚一堂參與這場一年一度的比賽盛會。其中還有一位來自美國年僅11歲且不會說中文的小男生Willie Liu，自己獨自一人搭10幾個小時的飛機來到台灣參賽，比賽一結束又立刻自己搭機飛回美國，展現了相當的獨立及自信。

今年最特別的是由爺爺奶奶和孫子孫女一同參賽的祖孫樂活組，共有6隊報名，其中年紀最小的黃聿妡才4歲，獲頒「小小精算家」；高齡79歲的洪政吉榮獲「最佳傳承獎」。洪政吉阿公因為去年參加過比賽對珠算有極高的興趣，為了今天的比賽，去年一整年每天都花一個小時以上的時間在家練習撥算盤，今年果然拿下總冠軍賽，今天他和孫子一起參賽，如願和孫子抱回大獎。