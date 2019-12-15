親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

怕時間太趕！歐盟打算繞過強生 延長英國脫歐過渡期

羽球年終賽／遭陳雨菲逆轉 戴資穎將讓出球后

鄭宏輝與林右昌城市交流 林：輕軌應是竹市標準配備

2019-12-15 17:50聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝舉辦城市交流論壇，繼上周邀請屏東縣長潘孟安分享台灣燈會與設計展經驗，今天邀請基隆市長林右昌針對城市美學、公共、交通建設等，分享經驗與願景，林右昌表示，捷運輕軌等交通建設應該是竹市發展的「標配」，他也以基隆經驗分享城市改造的「成功方程式」。

林右昌表示，上任這幾年與新竹市長林智堅有共同方向，都希望打造有競爭力、有豐富文化內涵、城市美學的適宜城市，他也曾帶領團隊來竹市交流，他說，這幾年基隆市主導市港再生，主動與港務公司與軍方協調，遷移軍港、貨櫃港，並推動「城際轉運站計畫」以整合基隆市公車、國道客運、火車、輕軌，並貫通市區重要道路，打通基隆「任督二脈」，與新竹市大車站計畫不謀而合。

「便利的交通是城市發展的基礎」，擁有都市計畫專業背景的林右昌說，在歐洲20萬以上人口就不算小城市，尤其竹市轄內又有園區，輕軌應是標準配備，不僅可讓交通更便利，也可提升城市環境品質，如果這幾年大家肯定林智堅施政的成果與藍圖，也應相信他的好搭檔鄭宏輝，「有好立委配合，可以讓市政工作事半功倍」，這個組合是城市成功進步的方程式。

鄭宏輝表示，新竹市面積104平方公里、人口44萬，基隆市面積132平方公里、人口37萬，兩個城市在規模、行政層級上有很多值得交流討論之處。林右昌上任後，顛覆大眾對雨都基隆潮濕、陰暗的印象，讓街道變得更整齊乾淨，打造具美感的公共建設，像正濱漁港與東岸停車場就翻轉基隆市門貌，找回基隆人的光榮感。

關心交通的鄭宏輝也提到，園區有15萬從業人口，為了提升新竹交通便利性，新竹隊不斷爭取五楊高架延伸至新竹，也在市區也推動輕軌運輸系統，未來他進到立院會跟林智堅一起改造新竹，也會加速執行竹市的輕軌系統。他也透露現在選情是五五波，希望新竹市民讓新竹隊再多一席，一起讓新竹建設全力加速。

基隆市長林右昌到新竹市為陪同民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝掃街拜票。圖／鄭宏輝競選...
基隆市長林右昌到新竹市為陪同民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝掃街拜票。圖／鄭宏輝競選辦公室提供
分享
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝舉辦城市交流論壇，今天邀請基隆市長林右昌針對城市美學...
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝舉辦城市交流論壇，今天邀請基隆市長林右昌針對城市美學、公共、交通建設等，分享經驗與願景。圖／鄭宏輝競選辦公室提供
分享

林右昌民進黨2020選舉新竹市立委鄭宏輝2020選舉

延伸閱讀

郭子乾為鄭宏輝站台 模仿柯文哲、郭台銘逗樂全...

蘇貞昌、林右昌同台挺江永昌 「三昌」合體要衝...

蔡適應今天一口氣成立4場後援會 各系統人氣旺

陳建仁力挺 鄭宏輝提出「三要一不」科技政策

相關新聞

海湧工作室被海巡感動 2個小時撿海廢近3噸

2019-12-15 17:20

竹市香山那魯灣公園廣場綠美化 阿美族頭目今送祝福

2019-12-15 14:01

戰機臨空呼嘯 航空模型嘉年華會苗栗天空好熱鬧

2019-12-15 11:52

路平專案年底完工 竹縣長楊文科親自查驗路面平整度

2019-12-15 10:37

鳳鼻隧道北路口 明起封閉

2019-12-15 00:00

「水」字空拍 300人牽手護水源

2019-12-14 23:56

杜絕毒趴 摩鐵業者求自保 「得罪客人也要說不」

2019-12-14 23:55

苗栗東方美人茶 推專屬身分證

2019-12-14 23:50

陳建仁拜託鄉親 讓周江杰再創「百日勝選奇蹟」

2019-12-14 18:14

侵占廣告貼負面文宣 黃敬平批「一定會被選民唾棄」

2019-12-14 17:47

鄭文燦回母校 談桃園八德多處新建設

2019-12-14 17:28

「落選頭」蘇志強遞補議員 桃市議會將出現首對夫妻檔

2019-12-14 17:25

新屋為黃世杰站台 陳菊：年輕世代要讓台灣民主更深化

2019-12-14 16:27

豆腐岩百人排「水」字空拍 牽手護水源

2019-12-14 14:36
看更多

熱門文章

暗黑停車場變人氣商場 基隆東岸商場奪台灣建築獎首獎

2019-12-14 20:28

新北歡樂耶誕城巨星雲集 侯友宜備好料慰問執勤員警

2019-12-14 21:27

環狀線年底通車恐生變？ 侯友宜：不會為了趕而趕

2019-12-15 11:20

烏金來了！漁會冠軍烏魚子也開賣

2019-12-14 22:25

戰機臨空呼嘯 航空模型嘉年華會苗栗天空好熱鬧

2019-12-15 11:52

冬至迎茶神 貓空豐茶祭來了

2019-12-15 07:39

蔡英文彰化拜票遭鬧場 國道收費員要求兌現承諾

2019-12-15 17:19

高雄夢時代大氣球遊行 親子同樂

2019-12-14 19:40

竹市香山那魯灣公園廣場綠美化 阿美族頭目今送祝福

2019-12-15 14:01

金門議會搶綠地蓋大樓 上千民眾發起野餐表不滿

2019-12-15 18:34

影／蔡英文南投慶福寺參香 5個字窺見勝選信心爆棚

2019-12-15 17:39

離開賽場陷桃色風波 朱木炎現身中華盃跆拳道錦標賽

2019-12-15 13:49

影／南迴公路全線23日通車 蘇揆感性向無名英雄致謝

2019-12-15 10:34

南迴公路拓寬 改23日全線通車

2019-12-15 00:00

打卡拍照絕佳景點 來坪林這3處騎單車還能拍美照

2019-12-15 03:47

高雄反空汙大遊行5訴求 環保署上午先回應了

2019-12-15 10:31

台灣近視人口比例全球第一 這群人為上百弱勢童配眼鏡

2019-12-15 15:12

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

反空汙大遊行 台電說明興達電廠20年來減排85%

2019-12-15 12:43

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司澄清

2019-12-15 00:07

謝俊州站台挺陳明義 柯文哲：個人交情可不穿背心才好

2019-12-15 17:35

鳳鼻隧道北路口 明起封閉

2019-12-15 00:00

2019高雄反空汙大遊行登場 第三勢力候選人聲援

2019-12-15 15:12

基隆山藥大餐今晚登場席開百桌 10道創意料理好吃

2019-12-14 20:53

中女百歲 樂儀隊358名學姐重返17歲

2019-12-14 23:40

小港機場何去何從 選將攻防

2019-12-15 00:05

愛玩橘／從肉形石到烤蚵 嘉義不一樣了

2019-12-15 00:14

跳脫藍綠 中國生產黨盧月香盼帶領金門人致富

2019-12-15 17:43

「真一中」爭霸 中一中1分險勝

2019-12-14 23:43

好消息！教育部補助6千萬興建雲林土庫鎮立聯合幼兒園

2019-12-15 13:51

高雄反空汙遊行人數減 陳雄文：民眾應覺得空品改善

2019-12-15 17:47

與金牌國手齊站 侯友宜不服輸：我路邊撿過鐵牌

2019-12-15 12:36

打破偏見盼社會重視 大學生辦「辦桌」邀街友圍爐

2019-12-15 16:45

后里柑橘損3分之1 製麵、榨汁求售

2019-12-14 23:55

蔡沐霖騎單車掃街盼創「騎蹟」 鄭文燦籲票投雙蔡護台

2019-12-14 23:35

工作梯搭鵲橋 「最美女工頭」嫁了

2019-12-14 23:44

高雄反空汙遊行 民眾批：執政黨做一點就當200分

2019-12-15 17:32

美濃心樂園開園 6大裝置藝術邀大家「揪愛」來放閃

2019-12-14 14:22

球星掉手機 派出所變粉絲會

2019-12-14 23:41

新北耶誕城巨星演唱會塞爆 蕭敬騰壓軸

2019-12-14 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top