鄭宏輝與林右昌城市交流 林：輕軌應是竹市標準配備

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝舉辦城市交流論壇，繼上周邀請屏東縣長潘孟安分享台灣燈會與設計展經驗，今天邀請基隆市長林右昌針對城市美學、公共、交通建設等，分享經驗與願景，林右昌表示，捷運輕軌等交通建設應該是竹市發展的「標配」，他也以基隆經驗分享城市改造的「成功方程式」。

林右昌表示，上任這幾年與新竹市長林智堅有共同方向，都希望打造有競爭力、有豐富文化內涵、城市美學的適宜城市，他也曾帶領團隊來竹市交流，他說，這幾年基隆市主導市港再生，主動與港務公司與軍方協調，遷移軍港、貨櫃港，並推動「城際轉運站計畫」以整合基隆市公車、國道客運、火車、輕軌，並貫通市區重要道路，打通基隆「任督二脈」，與新竹市大車站計畫不謀而合。

「便利的交通是城市發展的基礎」，擁有都市計畫專業背景的林右昌說，在歐洲20萬以上人口就不算小城市，尤其竹市轄內又有園區，輕軌應是標準配備，不僅可讓交通更便利，也可提升城市環境品質，如果這幾年大家肯定林智堅施政的成果與藍圖，也應相信他的好搭檔鄭宏輝，「有好立委配合，可以讓市政工作事半功倍」，這個組合是城市成功進步的方程式。

鄭宏輝表示，新竹市面積104平方公里、人口44萬，基隆市面積132平方公里、人口37萬，兩個城市在規模、行政層級上有很多值得交流討論之處。林右昌上任後，顛覆大眾對雨都基隆潮濕、陰暗的印象，讓街道變得更整齊乾淨，打造具美感的公共建設，像正濱漁港與東岸停車場就翻轉基隆市門貌，找回基隆人的光榮感。