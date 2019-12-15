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蘇貞昌挺鄭朝方 蘇：爭取中央經費「ㄟ通」要靠他

2019-12-15 17:11聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

行政院蘇貞昌院長今天到竹北替新竹縣第二選區立法委員候選人鄭朝方加油打氣，他強調「中央只有鄭朝方ㄟ通」，因此今天特別請行政院李孟諺秘書長共同參與，來全力支持鄭朝方所推出的政見。

行政院長蘇貞昌今天特別準備「人蔘雞湯」替鄭朝方加油打氣，鄭朝方準備的是竹縣在地的「關西仙草雞湯」為蘇貞昌院長補氣，非常敬佩院長為台灣拚命，不眠不休衝衝衝，只為讓台灣更好，也盼蘇院長能夠為新竹衝一波，注入更多資源來照顧新竹縣。

蘇貞昌致詞時表示，自己輔選40年，從來沒有聽過候選人對於家鄉的願景與政見進行簡報，今天是頭一次，鄭朝方特別針對教育、交通、環境三大面向來闡述願景，鄭朝方把教育擺第一，觀念正確，非常對他的胃。

鄭朝方致詞說，他對於自己的政見規劃也相當有信心，因為他長期深耕於基層，深刻體會鄉親的需要與問題，在方方面面都是用微觀的角度細察、宏觀的視野規劃，有絕對的信心能夠讓新竹縣更好，爭取更多的建設經費回來家鄉。

蘇貞昌不斷強調，感受到鄭朝方很用心在做，政見內容也非常有道理，都是為整個新竹縣在爭取，所以今天特別請行政院李孟諺秘書長共同參與，來全力支持鄭朝方所推出的政見。

蘇貞昌特別強調三次：「中央只有鄭朝方ㄟ通」，有沒有注入經費就要看鄭朝方有沒有當選，因為觀念很重要，會不會做事更重要，他肯定會做事的鄭朝方，所以「ㄟ通」要靠他。

行政院蘇貞昌院長今天到竹北替新竹縣第二選區立法委員候選人鄭朝方加油打氣。記者郭政...
行政院蘇貞昌院長今天到竹北替新竹縣第二選區立法委員候選人鄭朝方加油打氣。記者郭政芬／攝影
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行政院長蘇貞昌今天特別準備「人蔘雞湯」替鄭朝方加油打氣，鄭朝方準備的是竹縣在地的...
行政院長蘇貞昌今天特別準備「人蔘雞湯」替鄭朝方加油打氣，鄭朝方準備的是竹縣在地的「關西仙草雞湯」為蘇貞昌院長補氣。記者郭政芬／攝影
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蘇貞昌致詞時表示，鄭朝方把教育擺第一，觀念正確，非常對他的胃。記者郭政芬／攝影
蘇貞昌致詞時表示，鄭朝方把教育擺第一，觀念正確，非常對他的胃。記者郭政芬／攝影
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鄭朝方蘇貞昌新竹

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