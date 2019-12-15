竹市香山那魯灣公園廣場綠美化 阿美族頭目今送祝福

新竹市香山區那魯灣公園廣場綠美化工程正式完工啟用，今天由阿美族頭目送上祈福祝禱，副市長沈慧虹表示，位於香山區海山漁港附近的阿美族聚落，是新竹市少見的完整原住民聚落，為讓族人有更好的生活環境，市府投入1800萬，進行草坡廣場綠化、增加1.3公頃全新綠地、人行步道，並改善周遭排水，增添藍天橋景觀人行通道與觀景平台，將原本荒廢的空地煥然一新，成為社區居民新的聚會生活空間。

民政處長倪冠勛表示，那魯灣聚落位於新竹市香山區的海山漁港堤防內，早年因都市發展，工作機會較多且臨海，居民多從台東縣成功鎮美山部落搬遷至此定居，是台灣西海岸唯一靠海的阿美族部落，居民在當地自行建設具有原民風味的建築，每年都會舉辦傳統豐年祭，經歷近30年的居住，周邊環境亟待改善，所以市府積極規劃原住民文化產業園區，讓那魯灣部落重獲嶄新的面貌。

新竹市政府將持續規劃那魯灣原住民文化產業園區，繼那魯灣公園廣場綠美化工程後，在原民會支持下，持續規劃興建那魯灣文化聚落，結合原住民文化、豐富的濕地生態以及海山漁港漁業資源，期望成為17公里海岸線的重要休憩節點，也成為竹竹苗原民特色新觀光亮點。