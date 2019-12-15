路平專案年底完工 竹縣長楊文科親自查驗路面平整度

新竹縣政府今年共編列1.7億元縣款改善老舊道路，將施作竹縣13個鄉鎮58處路段41.2公里道路，施工期間也會同新竹縣府政風處及採購稽核小組隨機抽驗瀝青混凝土送實驗室作品質查驗。為了解施工狀況，新竹縣長楊文科日前也到新埔鎮義民路一到二段，枋寮國小至中正路，親自查驗路面的平整度。

楊文科表示，不只是要求路況平整，更要求瀝青混凝土品質符合規定，改善工程完成後，將大幅提升用路人行車舒適度，增進人車通行之安全性及降低車禍肇事率，大大提升縣民安全用路環境。

工務處長林鶴斯表示，目前橫山鄉及峨眉鄉的改善路段已經鋪設完成，其他11個鄉鎮改善工程也將陸續在12月底完工，希望給過年返鄉鄉親或是來新竹縣的遊客，有一條舒適安全的道路，雖然工期比較趕，但是縣府還是相當要求工程品質，落實三級品管制度，也透過政風處監督共同為工程品質把關。

政風處長章宗耀提到，今年預計抽出245件案子稽核，未達到條件的相關單位一律要求提出說明及改善，稽核成果也將呈報到工程會，目前縣府採購稽核小組已經連續4年獲得公共工程委員會評為甲等，未來也會繼續努力，讓竹縣的工程品質維持最好的狀況。