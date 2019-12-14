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陳建仁拜託鄉親 讓周江杰再創「百日勝選奇蹟」

2019-12-14 18:14聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

副總統陳建仁今天傍晚出席新竹縣第1選區立委候選人周江杰新豐競選總部成立大會，陳建仁拜託各位鄉親，讓周江杰和5年前的林智堅一樣，衝破舊政治，再創「百日勝選奇蹟」。

陳建仁表示，2020選舉對台灣非常重要，台灣是要繼續走自由民主、人權法治的道路，為亞洲的民主燈塔，還是要成為極權統治的中國的一個特別行政區，像現在的香港依樣，沒有自由、民主，2020台灣要贏，是台灣的主權要贏，台灣的民主要贏。

他指出，很多香港的朋友跟他說，香港的選舉已經告訴全世界的人，自由、民主才是香港人要的，也是全世界的普世價值，所以台灣要加油，在明年1月11日也要讓全世界的人知道台灣人民是追求自由民主、人權法治的國家。

他表示，這4年來總統蔡英文已經帶台灣走到正確的道路上，他舉例台灣的經濟成長在四小龍當中，在前3季都是第一名，預測2020年經濟成長率也會是四小龍第一，而經濟成長就要讓人民生活過得更好，幫勞工加薪、減稅，有長期照護照顧老人家，還有托育制度。

台灣的口蹄疫，在去年7月正式疫苗拔針，只要一切順利，明年5月之後，台灣豬肉將可以再次進入國際市場。另外，大家擔心的非洲豬瘟問題，台灣四周的國家都已經淪陷，只有日本跟台灣還沒有，執政團隊落實防疫措施，執政團隊也推動了農機具補助及農業職災保險。

更重要的是，農民現在雖然有老農津貼，卻沒有退休金，希望農民未來也比照軍公教及勞工，建立完善的農民退休金制度，大家要送周江杰進入立法院幫忙爭取農民退休金制度化。

陳建仁說，對於客家朋友的照顧，蔡總統也非常用心，修訂《客家基本法》，明定客語為國家語言之一，並成立全國性的客「家廣播電台，積極落實客語文化傳承的目標。

除了蔡總統和行政團隊努力外，在國會也要有堅強的多數支持，好的政策才能落實，尤其周江杰相當年輕，不僅敢說敢做，勇於突破，更重要的是他和新竹市長林智堅一樣，對故鄉有滿滿的愛，他要拜託各位鄉親，讓周江杰和5年前的林智堅一樣，衝破舊政治，再創「百日勝選奇蹟」。

陳建仁拜託各位鄉親，讓周江杰和5年前的林智堅一樣，衝破舊政治，再創「百日勝選奇蹟...
陳建仁拜託各位鄉親，讓周江杰和5年前的林智堅一樣，衝破舊政治，再創「百日勝選奇蹟」。記者陳斯穎／攝影
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副總統陳建仁今天傍晚出席新竹縣第1選區立委候選人周江杰新豐競選總部成立大會。記者...
副總統陳建仁今天傍晚出席新竹縣第1選區立委候選人周江杰新豐競選總部成立大會。記者陳斯穎／攝影
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