鄭文燦回母校 談桃園八德多處新建設

耶誕節將至，桃園市八德區八德國中為讓社區民眾共享美好藝文饗宴，今日下午邀請「蘋果劇團」帶來戲劇《抓龍特攻隊》，兒童劇主題融入「文化平權」議題，透過戲劇讓孩童了解如何包容不同族群文化，桃園市長鄭文燦還談及目前八德多處新建設，並承諾鄉親會繼續支持八德、增加更多新場館及設施。

今日於八德國中活動中心舉辦「桃園市108年幼兒孩童藝文欣賞兒童劇初體驗活動」，戲劇《抓龍特攻隊》講述劇中勇士們為尋找村民口中可怕的吃人魔龍，組成一支抓龍特攻隊，其中一名勇士竟就是公主喬裝，透過劇情鋪陳以及與演員互動，讓孩童們在觀賞戲劇過程中從中學習到用愛包容不同族群、尊重不同文化，另還有不少學校帶來精彩表演。

八德國中家長會長王文達表示，身為一名家長，他相當認同市府這次為孩童所準備戲劇，孩童不僅能藉由戲劇內容去學習，對家長及親子之間的互動也是大大加分，希望市府若有機會可以多來八德舉辦這種活動。鄭文燦不僅以市長身分參加活動，更是以「大學長燦哥」的身分到場，談及不少八德目前的建設及未來規畫。

鄭文燦說，市府正在八德重劃區興建青少年活動中心「桃漾館」，未來裡頭將規畫劇場、電競及兒童閱讀區等；兒童發展中心則將設置親子館「桃寶館」，立委趙正宇更爭取要設立一個主題式溜滑梯，兩個場館預計2年完工；八德社會住宅中也規畫新的圖書館，他承諾鄉親會在八德地區增加更多新設施。