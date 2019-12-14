「落選頭」蘇志強遞補議員 桃市議會將出現首對夫妻檔

桃園市山地原住民區議員陳榮基日前因賄選案辭職後，民事部分被判當選無效，中選會開會討論後於昨天公告，依選罷法規定由該選區「落選頭」蘇志強遞補，由於他妻子王仙蓮也當選本屆平地原住民議員，桃市第二屆議會將出現議員「夫妻檔」，不過，蘇志強自己也因涉及賄選遭檢方起訴，待宣誓就職後，可能再被提當選無效官司，能否做滿任期仍是未知數。

桃園市第二屆議會共63席，就職不到1年陸續有異動，無黨籍觀音區市議員歐炳辰因貪汙案定讞被解職，今年9月份由民進黨籍郭蔡美英遞補，由於她兒子郭裕信為市府經發局長，桃市府會出現少見母子檔，平原區無黨籍陳榮基本月被判當選無效後，由無黨籍蘇志強遞補，太太王仙蓮也是本屆議員，夫妻變同事，另中壢區張運炳則因賄選遭判刑，目前停權中。

陳榮基因涉及賄選在11月29日向議會辭去議員職務生效，高等法院民事法庭在日前判決其當選無效定讞，中選會收到民事判決後，一依照公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，地方民意代表當選人因第120條第1項第3款之情事，經法院判決當選無效確定者，缺額由落選人依票數高低順序遞補，因此公告蘇志強遞補，任期將至本屆市議員屆滿日為止。

蘇志強曾任桃園升格前復興鄉公所秘書，升格後參選首屆山地原住民市議員當選，當時他的妻子王仙蓮原任中壢市民代表，也參選首屆平地原住民市議員，未料最後以400多票之差飲恨，夫妻沒能同時當選，本屆市議員選舉，兩人繼續分別參選山地、平地原住民市議員，未料「妻上夫下」反由王仙蓮當選，蘇志強則落選，但蘇志強將遞補宣誓，夫妻確定變同事。