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新屋為黃世杰站台 陳菊：年輕世代要讓台灣民主更深化

2019-12-14 16:27聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

總統府秘書長陳菊今天上午與民主進步黨婦女部、新屋小英姊妹會一同前往新屋市場，陪同桃園第二選區立委參選人黃世杰掃街拜票。掃街團隊化身守護自由民主的「粉紅魔女」，配戴「魔女」頭飾，並沿路發送「魔」諧音文宣面膜，呼籲總統票投蔡英文、立委投黃世杰立委、政黨票投民進黨

陳菊表示，今天專程來為黃世杰加油打氣。是因為他是一個法律的專才，新屋有這樣在地的客家子弟，一定要讓他在國會為桃園第二選區發聲。

陳菊也提及，40年前是她、許信良、跟其他民主前輩的世代，那個時候很多人鼓起勇氣，站出來面對獨裁政府，最後達成國會全面改選、解嚴、解除黨禁報禁、總統直選等目標。而黃世杰這個年輕世代的目標，是要讓台灣民主更深化、更開放、並與世界接軌。黃世杰是專業的、年輕的進步力量，一定可以達到這樣的目標。

發生在桃園的中壢事件是影響台灣民主化歷程的重要事件，40年後的現在，相信桃園的鄉親會再一次支持進步的力量，給黃世杰律師一個為家鄉服務的機會。

而針對柯文批欠債欠3千多萬，陳菊回應，選舉造勢不樂見抹黑的行為，把前任首長當作政治提款機是非常沒有意義的作為；抹黑都是為了暫時、短期的聲量，長遠來看，對於台灣進步沒有幫助。陳菊表示，相信進步的力量最終會勝利。

總統府秘書長陳菊今天上午與民主進步黨婦女部、新屋小英姊妹會一同前往新屋市場，陪同...
總統府秘書長陳菊今天上午與民主進步黨婦女部、新屋小英姊妹會一同前往新屋市場，陪同桃園第二選區立委參選人黃世杰掃街拜票。圖／黃世杰競選團隊提供
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總統府秘書長陳菊今天上午與民主進步黨婦女部、新屋小英姊妹會一同前往新屋市場，陪同...
總統府秘書長陳菊今天上午與民主進步黨婦女部、新屋小英姊妹會一同前往新屋市場，陪同桃園第二選區立委參選人黃世杰掃街拜票。圖／黃世杰競選團隊提供
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總統府秘書長陳菊今天上午與民主進步黨婦女部、新屋小英姊妹會一同前往新屋市場，陪同...
總統府秘書長陳菊今天上午與民主進步黨婦女部、新屋小英姊妹會一同前往新屋市場，陪同桃園第二選區立委參選人黃世杰掃街拜票。圖／黃世杰競選團隊提供
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總統府秘書長陳菊今天上午與民主進步黨婦女部、新屋小英姊妹會一同前往新屋市場，陪同...
總統府秘書長陳菊今天上午與民主進步黨婦女部、新屋小英姊妹會一同前往新屋市場，陪同桃園第二選區立委參選人黃世杰掃街拜票。圖／黃世杰競選團隊提供
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陳菊民進黨2020立委選舉2020選舉桃園市立委

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