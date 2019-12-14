豆腐岩百人排「水」字空拍 牽手護水源

我們要喝乾淨水聯盟今天早上在新竹熱門打卡景點「豆腐岩」，舉辦「百人牽手護水源」活動，近300人一起站在頭前溪，排出大大的「水」字，軟性抗議大新竹地區75萬民眾沒有「好水」可喝，並提出「拒喝工業廢水、飲排分離、灌排分離、我們要喝乾淨水」3項訴求，新竹縣、市多名立委候選人及議員也都到場關心。

這場活動由我們要喝乾淨水聯盟主辦，號召全台各地的公民團體、民眾及竹縣、市立委候選人，聚集在頭前溪隆恩堰下游的豆腐岩，排出大大的「水」字供空拍，舉辦攝影比賽，並由新竹縣生態休閒發展協會帶領現場民眾進行水生昆蟲調查，藉此了解保護水源的重要。

乾淨水聯盟表示，頭前溪是新竹人最重要的飲用水水源，但上游每天都有4.5萬噸的廢汙水排入，其中2.5萬噸是工業廢水，頭前溪下游的隆恩堰每天取水近20萬公噸，作為大新竹的飲用水水源，每到12月河川枯水期，大新竹的飲用水源有近1/4是上游的廢汙水。

聯盟指出，保護水源和經濟發展絕不是互相矛盾，他們認為，水源區內現有的廠商集中管理，建置完善的廢水處理設施及廢汙水專管排放，不僅下游的民眾和農田受惠，上游的廠商也能有安心的經營環境，不用擔心要面對外界的質疑甚至抗議，再多花成本做廢水全回收或是遷廠來補救，政府也能更輕鬆、有效的管理河川。