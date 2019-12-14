9旬老翁外出迷途 平鎮暖警及時伸援

家住桃園平鎮的秦姓9旬老翁，昨日因為家人外出，覺得肚餓難耐，獨自徒步出門覓食，卻不小心忘記了回家的路，一個人呆坐在土地銀行內，所幸巡邏員警經過，發現老翁神色有異，及時伸援，才幫助老翁找到回家的路。

平鎮派出所長張振福表示，家住平鎮區東豐路，略有失智的秦姓老翁，因昨日家人外出看病，家裡空無一人，老翁想外出買點東西吃，所以裹上大衣徒步出門，沒想到出門後卻忘了回家的路，於是獨自坐在土地銀行內，不知所措。

恰巧警員李晨泰及張巧君巡邏經過，發現坐在一旁的老翁眼神徬徨無助，明顯不像是來銀行辦事的人，詢問之下才知道原來老翁已經自己一個人坐在椅子許久，員警趕緊上前詢問，無奈老翁語焉不詳，只嚷嚷的肚子餓，於是員警立即前往超商買些麵包讓老翁果腹，並將老翁照片上傳社區通訊群組，讓大家協助指認。