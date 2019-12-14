親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣好市多「神物」夯到缺貨 網友：國外根本沒人搶

影／遠航要求復飛 林佳龍：復飛非常困難

9旬老翁外出迷途 平鎮暖警及時伸援

2019-12-14 12:49聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

家住桃園平鎮的秦姓9旬老翁，昨日因為家人外出，覺得肚餓難耐，獨自徒步出門覓食，卻不小心忘記了回家的路，一個人呆坐在土地銀行內，所幸巡邏員警經過，發現老翁神色有異，及時伸援，才幫助老翁找到回家的路。

平鎮派出所長張振福表示，家住平鎮區東豐路，略有失智的秦姓老翁，因昨日家人外出看病，家裡空無一人，老翁想外出買點東西吃，所以裹上大衣徒步出門，沒想到出門後卻忘了回家的路，於是獨自坐在土地銀行內，不知所措。

恰巧警員李晨泰及張巧君巡邏經過，發現坐在一旁的老翁眼神徬徨無助，明顯不像是來銀行辦事的人，詢問之下才知道原來老翁已經自己一個人坐在椅子許久，員警趕緊上前詢問，無奈老翁語焉不詳，只嚷嚷的肚子餓，於是員警立即前往超商買些麵包讓老翁果腹，並將老翁照片上傳社區通訊群組，讓大家協助指認。

所幸莊敬里長一眼就認出老翁是轄內里民，立即告知員警老翁住處，並協助通知老翁家人，這才知道原來老翁家人外出看病，家裡沒有人在，員警擔心老翁獨自在家安全堪慮，於是暖心的陪同，直至老翁兒子返家才放心離去。老翁兒子表示，幸好此次得警方協助，父親才能平安返家，對於警方及里長的熱心協助感謝不已。

秦姓9旬老翁，獨自徒步出門覓食，卻忘了回家的路，一個人呆坐在土地銀行內，所幸巡邏...
秦姓9旬老翁，獨自徒步出門覓食，卻忘了回家的路，一個人呆坐在土地銀行內，所幸巡邏員警經過，發現老翁神色有異，及時伸援，才幫助老翁找到回家的路。圖／平鎮警分局提供
分享
秦姓9旬老翁，獨自徒步出門覓食，卻忘了回家的路，一個人呆坐在土地銀行內，所幸巡邏...
秦姓9旬老翁，獨自徒步出門覓食，卻忘了回家的路，一個人呆坐在土地銀行內，所幸巡邏員警經過，發現老翁神色有異，及時伸援，才幫助老翁找到回家的路。圖／平鎮警分局提供
分享

老翁超商

延伸閱讀

影／大貨車桃園平鎮系統匝道 過彎道失控側翻

貨車側翻撞護欄 國1平鎮系統交流道車流回堵

老嫗寒雨中蹲坐路旁顫抖 暖警細心照料助返家

青棒／黃保羅先發4局未失分 平鎮輕取興大附農

相關新聞

影／苗栗縣東方美人茶 專屬身分證產地證明標章

2019-12-14 12:16

西濱鳳鼻隧道北口交叉道路19日起封閉 注意改道

2019-12-14 08:54

桃市校園推減塑 競賽集點換便服日

2019-12-14 00:17

桃園會展中心 設計亮相

2019-12-13 23:19

桃園休閒農業區 推8項限定商品

2019-12-13 23:12

台13甲線拓寬 最後一段竣工

2019-12-13 23:05

桃園、新竹停水 影響3萬多戶

2019-12-13 23:02

影／台13甲線截彎取直 最後拓寬路段完工

2019-12-13 20:38

熱門文章

全台最美女工頭結婚了 因一把工作梯與丈夫種下情愫

2019-12-14 11:10

雲林北港台糖量販店熄燈後 全台首家影城結合家樂福進駐開幕

2019-12-13 19:11

雲林第一座秀泰影城今開幕 100元入場年輕人樂翻天

2019-12-13 20:29

南迴公路新線通車日定案 23日上午9點半蔡英文主持

2019-12-14 08:55

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top