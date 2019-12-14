影／苗栗縣東方美人茶 專屬身分證產地證明標章

苗栗縣農業處確保縣內生產品質優良的東方美人茶，維護茶農與消費者權益，避免坊間出現仿冒、混充品，農業處訂定「苗栗縣東方美人茶產地證明標章」，產地標章開放茶農自由申請，縣府派員到茶園、製茶廠現地勘查、抽樣，經過審查合格後，派人到現場產品貼標，每張產地證明標章都有編號與防偽功能，保障品質。

苗栗縣茶栽種面積約300公頃，人口老化讓從事茶產業的越來越少，為重現往日榮景、製茶技術傳承及配合浪漫台三線茶產業復興政策，苗栗縣近年積極推廣東方美人茶及貓裏紅紅茶等地方特色茶。

東方美人茶透過評鑑競賽，往年得獎的茶品的售價不斷上升，增加茶農收益，農業處發現，每年評鑑競賽結果尚未出爐，不少參賽茶被訂購一空，得獎茶身價翻漲，造成坊間出現仿冒、混充品透過網路販售情事時有所聞。

農業處指出，過去縣內評鑑獲獎東方美人茶，縣府在茶葉罐貼有鈔券等級的防偽標籤，但對於未參賽的茶農、茶園品質未必能充分掌握。

農務科長蔡政新說，確保縣內生產品質優良東方美人茶，供消費者辨識並維護茶農與消費者權益，基於使用者付費原則，產地證明標章開放茶農自由申請，縣府派人到茶園、製茶廠現地勘查、抽樣並寄送至茶改場品評與藥檢，審查合格後派人至現場產品貼標，每一張產地證明標章都有編號及防偽功能。

產地證明標章有防偽功能與編號，標章撕起來後，會有網狀痕跡，一次性使用，標章防偽效果，隨觀看角度不同，字母「S」會旋轉放大。