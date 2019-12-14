桃市校園推減塑 競賽集點換便服日

響應環保救地球，桃園八德區大成國中推出減塑行動劇，學校更想出以競賽集點爭取便服日的方式，吸引學生積極參與。 記者陳夢茹／攝影 分享 facebook

減塑生活走進校園，桃園不少學校自發性發起減塑行動，推行日常生活不拿塑膠袋、水杯取代寶特瓶，校園垃圾桶也不套塑膠袋，八德區大成國中還推出自創的減塑行動劇，學校更想出以競賽集點爭取便服日的方式，吸引學生積極參與。

大成國中的減塑計畫「上學不要早餐袋」，由兩個八年級班級籌備行動劇，其中一個橋段是八年級學生賴怡如扮演海龜，在外套內塞滿塑膠袋、吸管等塑膠物品，由同學拉下海龜外套拉鍊，形成「解剖海龜肚子」有趣畫面，行動劇穿插互動橋段成功吸引學生目光，告誡眾人認真減塑才能保護海龜、保衛環境。

響應環保救地球，桃園八德區大成國中推出減塑行動劇，學生扮演海龜並在外套內塞滿塑膠製品，由自願學生拉下海龜外套拉鍊，形成「解剖海龜肚子」的有趣畫面。記者陳夢茹／攝影 分享 facebook

賴怡如表示，扮海龜的經驗相當有趣，讓整齣行動劇變得更活潑，宣導觀念也更容易被接受。學生吳翊平說，暑假跟著學校到竹圍漁港淨灘，撿了116公斤的垃圾讓他非常驚訝，能將淨灘心得分享給他人是很件有意義的事。

發起減塑計畫的教師謝澤芬說，帶學生到竹圍漁港淨灘，是為了讓學生接觸大自然，回校後大家決定在行動劇外，再加入班級競賽活動，並研擬競賽集點辦法，如自備容器裝食物可集2點、未使用任何塑膠袋1點等，點數最高的前10個班級，下學期可有一天穿便服到校的便服日。

桃市還有許多學校陸續在推動減塑計畫，觀音國中在班上及廁所施實不套塑膠袋，直接用水沖洗垃圾桶，明年3月更打算在親子教育日中推行租借環保餐碗盤；內壢國小則是推行日常生活中不拿塑膠袋、以自備水杯取代寶特瓶飲料。