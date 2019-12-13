台13甲線拓寬 最後一段竣工

台13甲線（尖苗公路）造橋鄉豐湖國小舊址到北勢大橋2.1公里路段拓寬及改善工程，歷經2年多施工完成最後一哩路，公路總局昨天早上舉行竣工祈福儀式，也正式宣告總長5.43公里、由縣府、公路總局投入近9億元分3段施工的截彎取直工程全面完工，提供駕駛人更寬敞、舒適的道路空間。

苗栗縣政府工務處指出，台13甲線是聯絡苗栗及竹南、頭份、造橋、後龍等鄉鎮市的主要道路，交通流量大，但過去因路寬不足及連續彎道多，屢傳交通死傷事故，縣府從民國100年起邀集公路總局商議從造橋2號隧道至北勢大橋處共分成3個路段，以拓寬、截彎取直等工程進行改善。

苗栗工務段長陳禎康說，台13甲線豐湖國小至北勢大橋路段除拓寬為20公尺、維持原雙向4車道外，另增設慢車道導引汽機車分流；同時配合縣府易淹水地區水患治理計畫，改建跨越北勢溪的彼岸橋，原橋梁長17公尺改建成32公尺，並提高橋梁底部高度以改善通水斷面，工程在106年8月開工。

這段工程有2座人行陸橋配合國小廢校一併拆除，同時高鐵橋下淨空需要配合降挖，共有6個管線單位須協調，其中台電75支電桿、中華電信7支電桿都實施管路地下化，提升道路平整度及景觀。

竣工祈福典禮昨在後龍鎮新蓮寺前廣場舉行，苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、公路總局第二區養護工程處長劉世桐、議員張佳玲、後龍鎮長朱秋隆、造橋鄉長黃天貴及代表、村長、鄉親多人焚香祝禱通車大吉、平安順暢。