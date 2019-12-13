桃園、新竹停水 影響3萬多戶

台灣自來水公司第二區管理處指出，為配合台電尖山加壓站停電施工，將於19日凌晨0點起至早上11點，為期11小時停水進行施工，停水範圍涵蓋桃園區12里、龜山區2里，預計3萬600戶受影響。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook 注意桃園市與新竹縣部分地區要停水了！自來水公司為辦理寶山廠高壓主變壓器損壞更新工程，18日早上9點半起為期8小時，新竹縣竹東鎮、寶山鄉將有2300戶停水。另外為配合台電尖山加壓站停電施工，19日凌晨0時起桃園市桃園區12里、龜山區2里將停水11小時，影響戶數多達3萬600戶，水公司提醒用戶儲水備用。

新竹縣停水範圍包括竹東鎮二重里（雲南路、學府路）、三重里（學府東路、尖山路）、柯湖里（柯湖路三段），寶山鄉寶山村（水仙路）、山湖村（山湖路）。

桃園市停水區域包含桃園區福林、南門、玉山、豐林、福安、大豐、建國、 雲林、大林、大樹、東山及萬壽里、龜山區山德、山頂兩里，詳情電洽1910。