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妻不願到場溫情喊話 國民黨部放爆裂物嫌與警僵持中！

台人在日搭公車「犯大忌」這動作讓司機超崩潰

影／台13甲線截彎取直 最後拓寬路段完工

2019-12-13 20:38聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台13甲線 (尖苗公路)豐湖國小舊址到北勢大路段2.1公里路段拓寬及改善完成，公路總局上午辦理竣工祈福儀式，也宣告總長5.43公里、由縣府、公路總局投入近9億元分3段施工的截彎取直工程全面完工，提供駕駛人寬敞、舒適的道路空間環境。

苗栗縣政府工務處指出，台13甲線是聯絡苗栗及竹南、頭份、造橋、後龍等鄉鎮市的主要道路，交通流量大，但往年因路寬不足及連續彎道多，經常發生交通事故，縣府從民國100年起邀集公路總局商議辦理拓寬工程，截彎取直路段從造橋2號隧道至北勢大橋，共分成3個路段來推動改善。

苗栗工務段長陳禎康指出，這次完工的台13甲線豐湖國小至北勢大橋路段，除拓寬為20公尺、維持原雙向4車道外，另增設慢車道導引汽機車分流；同時配合縣府「易淹水地區水患治理計畫」，將跨越北勢溪的彼岸橋改建，原橋梁長17公尺改建成32公尺，並提高橋梁底部高度，改善通水斷面，工程在106年8月開工。

這段工程有2座學童人行陸橋配合國小廢校拆除，同時高鐵橋下淨空需要配合降挖，共有6個管線單位需協調，其中台電75支電桿、中華電信7支電桿都實施管路地下化，提升道路平整度及景觀。

竣工祈福典禮上午在後龍鎮新蓮寺前廣場舉行，苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、公路總局第二區養護工程處長劉世桐、議員張佳玲、後龍鎮長朱秋隆、造橋鄉長黃天貴及代表、村長、鄉親多人焚香祝禱通車大吉、平安順暢。

台13甲線(尖苗公路)豐湖至北勢大橋路段拓寬完成，縣府上午辦完工祈福儀式，宣告總...
台13甲線(尖苗公路)豐湖至北勢大橋路段拓寬完成，縣府上午辦完工祈福儀式，宣告總長近6公里的截彎取直路段全面完工。記者胡蓬生／攝影
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台13甲線(尖苗公路)豐湖至北勢大橋路段拓寬完成，縣府上午辦完工祈福儀式，宣告總...
台13甲線(尖苗公路)豐湖至北勢大橋路段拓寬完成，縣府上午辦完工祈福儀式，宣告總長近6公里的截彎取直路段全面完工。記者胡蓬生／攝影
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台13甲線(尖苗公路)豐湖至北勢大橋路段拓寬完成，縣府上午辦完工祈福儀式，宣告總...
台13甲線(尖苗公路)豐湖至北勢大橋路段拓寬完成，縣府上午辦完工祈福儀式，宣告總長近6公里的截彎取直路段全面完工。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣車道

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