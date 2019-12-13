影／台13甲線截彎取直 最後拓寬路段完工

台13甲線 (尖苗公路)豐湖國小舊址到北勢大路段2.1公里路段拓寬及改善完成，公路總局上午辦理竣工祈福儀式，也宣告總長5.43公里、由縣府、公路總局投入近9億元分3段施工的截彎取直工程全面完工，提供駕駛人寬敞、舒適的道路空間環境。

苗栗縣政府工務處指出，台13甲線是聯絡苗栗及竹南、頭份、造橋、後龍等鄉鎮市的主要道路，交通流量大，但往年因路寬不足及連續彎道多，經常發生交通事故，縣府從民國100年起邀集公路總局商議辦理拓寬工程，截彎取直路段從造橋2號隧道至北勢大橋，共分成3個路段來推動改善。

苗栗工務段長陳禎康指出，這次完工的台13甲線豐湖國小至北勢大橋路段，除拓寬為20公尺、維持原雙向4車道外，另增設慢車道導引汽機車分流；同時配合縣府「易淹水地區水患治理計畫」，將跨越北勢溪的彼岸橋改建，原橋梁長17公尺改建成32公尺，並提高橋梁底部高度，改善通水斷面，工程在106年8月開工。

這段工程有2座學童人行陸橋配合國小廢校拆除，同時高鐵橋下淨空需要配合降挖，共有6個管線單位需協調，其中台電75支電桿、中華電信7支電桿都實施管路地下化，提升道路平整度及景觀。