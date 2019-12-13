親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不是烏龍！張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

桃園大大溪計畫概念展再造歷史現場 大溪武德殿啟動

2019-12-13 19:22聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

大大溪計畫概念展-未來生活式，今天在大溪區由文化部部長鄭麗君（前排左四）及桃園市...
大大溪計畫概念展-未來生活式，今天在大溪區由文化部部長鄭麗君（前排左四）及桃園市市長鄭文燦（前排右四），共同主持策展啟動儀式。記者張弘昌／攝影
分享
文化部與桃園市政府，3年來挹注3.9億元經費，支持大溪再造歷史現場計畫，市府以「大大溪計畫」（Grand Daxi Project）進行策展，文化部部長鄭麗君、桃園市市長鄭文燦與地方人士，今天共同主持啟動儀式，並沿途解說導覽歷史建築，到剛完成整修重新開放的大溪武德殿展場。

文化部部長鄭麗君表示，「再造歷史現場」的關鍵在於在地文化與連結，讓文化資產的保存，得以回應當代生活，並且連結到地方空間治理，再現土地與人民的歷史記憶，讓文化保存落實於民眾生活中。

鄭麗君肯定桃園是台灣「再造歷史現場」計畫的模範生。她表示，在大溪已經看到居民與歷史文化之間強烈的連結，不論是民間單位或是在地機關，都能夠自然地將歷史故事、技藝，結合當代創意，重現於生活，並積極行動詮釋及轉型為一種未來生活的知識經濟。

鄭麗君表示，歷史不是只靠模型、文字及影像，歷史是在生活裡面，辦理「大大溪計畫概念展」，讓大家可以現地體驗「大溪學」，並連結生活感情。

她強調，文化部推動「再造歷史現場計畫」，是希望將台灣所有土地空間連結起來，立足土地翻轉政策，從單點、單棟的搶救跟保存，提升到系統性、體系化的治理，從文化及歷史的價值出發，以人為主體，呈現豐富的生活記憶和故事，從中再發現歷史。

這個計畫同時也獲得各部會積極響應，例如國防部推動眷村文化保存、經濟部推動事業單位的工業遺產文化保存等，明年度各相關部會，也都有編列文化保存預算，將是台灣文化保存的重要里程碑。

桃園市長鄭文燦表示，首度市長上任時成立大溪木藝生態博物館，市府團隊更積極整修歷史建築及活化老屋；無形文化資產普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境，以「大溪大禧」的策展概念，塑造城鎮慶典品牌，

結合多元的展演方式，透過設計媒合詮釋大溪遶境的地方知識及場域故事。將大溪由老街擴大為整個大大溪計畫，也加入大嵙崁文教基金會，推動鳳飛飛、大溪學等項目，提升大溪整體營造規模。

中山路新南老街上居民的生活及商號店鋪產業空間，已經創造了不同的老屋保存案例，並結合推出大溪特有的木藝文創體驗活動；也有返鄉青年、新大溪人，帶著自己的創意及靈感，扎根故鄉土地裡的記憶，投注於農業及各類型地方經營工作，連結為文化再生的網絡系統。

此外，文化局以在地培力方式，提升遶境社頭組織，落實日常調查紀錄及保存維護的能力，使延續至今已百年的大溪傳統民俗信仰，可以展現十足的在地特色，及大溪人對地方文化的自信與榮譽感，結合觀光文化資源，把大溪觀光小鎮營造為國際「慢遊城市」。

鄭文燦表示，桃園是具有國際視野的城市，因應「再造歷史現場計畫」的核心，以及聯合國的城鄉永續發展目標，市府策展「大大溪計畫-生活未來式」，就是以宏觀視野，勾勒出新世代永續城鄉生活為內涵的大溪，讓大溪成為生活、生產與生態三合一的新經濟活動場域，成為城鄉新生活型態的示範。

大大溪計畫─生活未來式展覽，即日起到明年1月5日。展覽以大溪的居民夥伴，如何將自己喜愛的文化日常轉變為「體驗大溪生活」的活動。12月14日至15日結合在地木器行、餐飲業，共同推出的「好暖市集」，內容提供各式各樣的DIY手作課程，從工藝認識大溪。

12月21 日的田園輕旅行，有聯合在地小農的有機市集，以及自製豆腐、摘花沖茶等享受放鬆的行程；12月22日更是從在地農業的角度，讓遊客成為一日農夫，享受當季蔬果採摘樂趣，並且享用在地農家餐和米食小點，從飲食認識大溪的文化故事。更多活動資訊，可至活動官網查詢。

大大溪計畫概念展-未來生活式，今天在大溪區由文化部部長鄭麗君（左）及桃園市市長鄭...
大大溪計畫概念展-未來生活式，今天在大溪區由文化部部長鄭麗君（左）及桃園市市長鄭文燦（右），在策展啟動儀式時在祈福樹上掛上許願卡。記者張弘昌／攝影
分享
大大溪計畫概念展-未來生活式，今天在大溪區由文化部部長鄭麗君（右）及桃園市市長鄭...
大大溪計畫概念展-未來生活式，今天在大溪區由文化部部長鄭麗君（右）及桃園市市長鄭文燦（中），在策展啟動儀式時手作甜湯圓。記者張弘昌／攝影
分享

鄭麗君文化部歷史建築

延伸閱讀

鄭麗君讚大溪再造計畫 找回歷史感

再造歷史現場 30場台灣時空行旅在台中文創園...

再造歷史現場展開幕 鄭麗君：讓歷史回到生活

阿扁點名參選2024 鄭文燦回應了

相關新聞

雲霧繚繞加里山 迷途婦帶了饅頭卻不敢食用

2019-12-13 17:07

參賽者自備道具超用心 竹縣首屆客語說故事比賽登場

2019-12-13 14:08

竹縣竹東、寶山18日停水8小時 預計影響約2300戶

2019-12-13 12:31

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

2019-12-13 12:22

李克承故居下周二開幕 日式建築懷舊氛圍品嘗手沖咖啡

2019-12-13 11:08

竹市設溫馨會談室 被害人紓壓

2019-12-12 23:19

爭取更多防災時間 桃竹苗增237處淹水感測器

2019-12-12 23:11

苗縣列管挖路 逾5天須先提報

2019-12-12 23:09

搭機捷看房子 港人看屋購屋大增

2019-12-12 23:00

挺香港 桃市跨局處設友善小組

2019-12-12 22:56

竹縣長楊文科全日文致詞 宮崎訪問團喜驚：超暖心

2019-12-12 19:28

桃市本土語言教育搭上「偶劇」 可親自操偶超受歡迎

2019-12-12 17:25

被指穿競選背心進校園 萬美玲澄清：絕無談到選舉

2019-12-12 17:23

智慧防災！桃竹苗設置237處淹水感測器 掌握防災應變

2019-12-12 17:00

影／大湖草莓文化季開場 今起連4天88折優惠

2019-12-12 15:44

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

「新竹講．城市美感」論壇及策展登場 抽動物園悠遊卡

2019-12-12 15:23

中醫大新竹附醫開設滿周年 下周台大新竹生醫分院開幕

2019-12-12 14:34

接種大爆量 苗栗公費流感疫苗庫存拉警報

2019-12-12 14:16
看更多

熱門文章

板橋文化路設新北市首條公車專用道 一般車開進要罰

2019-12-13 11:39

宜蘭好山好水適合養老？ 網曝這一點是大問題

2019-12-13 11:05

屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

2019-12-13 12:34

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

2019-12-13 12:22

祕境爆紅！台南六甲落羽松季結合小旅行 明年元月登場

2019-12-13 07:29

攝影金牌警妙手修復 神像與未斷香灰奇蹟合影

2019-12-13 13:01

礁溪觀光夜市今晚開張 前1千名抽機車

2019-12-13 00:00

「添唐拳」校長趴地親吻地板 哽咽中表達感謝

2019-12-12 20:09

台南市府活動竟花錢招募鼓掌部隊 黃偉哲：引以為戒

2019-12-13 11:53

冬日宜蘭美食 蘇澳黃金醃蘿蔔來了

2019-12-13 07:25

柯文哲提基隆併入北市 「台灣規畫六都很荒謬」

2019-12-12 23:50

紫南宮274年來香火不斷 原是靠它延續…

2019-12-13 15:58

取之社會用於社會 嘉義噴水雞肉飯捐240萬救護車

2019-12-13 14:34

全台最大水筆仔森林 淡水紅樹林木棧步道14日重新開放

2019-12-13 14:00

溫泉護照夯到縣民都想要 宜蘭：限量5千快來集章

2019-12-13 13:23

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品牌進駐

2019-12-13 13:17

鄉間道士拚學術 考上博士班

2019-12-13 00:07

交部卡半年？ 愛情摩天輪12月招標跳票

2019-12-12 23:27

用路人注意 花蓮市中山地下道北濱外環道將封路養護

2019-12-13 14:38

影／天寒地凍心疼危險捕鰻苗人 林姿妙晚間親送保暖包

2019-12-12 22:01

「學姐」遭性騷擾案調查完成 市府：不宜公開結果

2019-12-13 14:44

免費公車限市民 盧秀燕鬆口：研究後決定

2019-12-12 23:11

越晚越美 台南縣市合併民治中心將首度耶誕點燈

2019-12-12 21:54

新北總預算案審查最後一天 藍綠僵持恐首次表決

2019-12-13 17:24

打包七千噸垃圾 雲林斗六剷除垃圾山

2019-12-13 13:47

影／浪漫夜燈光雕秀 林家花園亮到到明年情人節

2019-12-12 21:51

三星除了知名蔥蒜又加一味 全國唯一鴨食農教育在這裡

2019-12-12 21:35

雲霧繚繞加里山 迷途婦帶了饅頭卻不敢食用

2019-12-13 17:07

中市府養網軍？ 綠議員改口澄清

2019-12-12 23:30

烏山頭水庫種電 百人抗議

2019-12-12 23:08

基隆雨去年比台北多下一個月 蓋風雨操場小巨蛋引論戰

2019-12-13 14:15

國民黨台中3立委參選人合體 期許未來讓山海屯連成一線

2019-12-12 21:34

屏東農科擴大164公頃今竣工 潘孟安：可創180億產值

2019-12-13 16:48

女兒一句話 八大行業老闆蛻變優良學生

2019-12-13 00:10

跨年卡司統整！從漁港嗨到原鄉 大咖歌手樂團在屏東

2019-12-13 17:39

李克承故居下周二開幕 日式建築懷舊氛圍品嘗手沖咖啡

2019-12-13 11:08

議員批網球中心蓋一半 盧秀燕：朝多功能使用規畫

2019-12-13 14:53

阿美族男跑船遭父丟包西班牙 失聯38年將返鄉

2019-12-12 20:52

耶誕巨星演唱會14、15日盛大登場 板橋警站崗執勤

2019-12-13 11:54

大鵬灣BOT退場人氣墜 鐵人賽事帶來滿房小確幸

2019-12-13 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top