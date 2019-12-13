桃園大大溪計畫概念展再造歷史現場 大溪武德殿啟動

大大溪計畫概念展-未來生活式，今天在大溪區由文化部部長鄭麗君（前排左四）及桃園市市長鄭文燦（前排右四），共同主持策展啟動儀式。記者張弘昌／攝影 分享 facebook 文化部與桃園市政府，3年來挹注3.9億元經費，支持大溪再造歷史現場計畫，市府以「大大溪計畫」（Grand Daxi Project）進行策展，文化部部長鄭麗君、桃園市市長鄭文燦與地方人士，今天共同主持啟動儀式，並沿途解說導覽歷史建築，到剛完成整修重新開放的大溪武德殿展場。

文化部部長鄭麗君表示，「再造歷史現場」的關鍵在於在地文化與連結，讓文化資產的保存，得以回應當代生活，並且連結到地方空間治理，再現土地與人民的歷史記憶，讓文化保存落實於民眾生活中。

鄭麗君肯定桃園是台灣「再造歷史現場」計畫的模範生。她表示，在大溪已經看到居民與歷史文化之間強烈的連結，不論是民間單位或是在地機關，都能夠自然地將歷史故事、技藝，結合當代創意，重現於生活，並積極行動詮釋及轉型為一種未來生活的知識經濟。

鄭麗君表示，歷史不是只靠模型、文字及影像，歷史是在生活裡面，辦理「大大溪計畫概念展」，讓大家可以現地體驗「大溪學」，並連結生活感情。

她強調，文化部推動「再造歷史現場計畫」，是希望將台灣所有土地空間連結起來，立足土地翻轉政策，從單點、單棟的搶救跟保存，提升到系統性、體系化的治理，從文化及歷史的價值出發，以人為主體，呈現豐富的生活記憶和故事，從中再發現歷史。

這個計畫同時也獲得各部會積極響應，例如國防部推動眷村文化保存、經濟部推動事業單位的工業遺產文化保存等，明年度各相關部會，也都有編列文化保存預算，將是台灣文化保存的重要里程碑。

桃園市長鄭文燦表示，首度市長上任時成立大溪木藝生態博物館，市府團隊更積極整修歷史建築及活化老屋；無形文化資產普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境，以「大溪大禧」的策展概念，塑造城鎮慶典品牌，

結合多元的展演方式，透過設計媒合詮釋大溪遶境的地方知識及場域故事。將大溪由老街擴大為整個大大溪計畫，也加入大嵙崁文教基金會，推動鳳飛飛、大溪學等項目，提升大溪整體營造規模。

中山路新南老街上居民的生活及商號店鋪產業空間，已經創造了不同的老屋保存案例，並結合推出大溪特有的木藝文創體驗活動；也有返鄉青年、新大溪人，帶著自己的創意及靈感，扎根故鄉土地裡的記憶，投注於農業及各類型地方經營工作，連結為文化再生的網絡系統。

此外，文化局以在地培力方式，提升遶境社頭組織，落實日常調查紀錄及保存維護的能力，使延續至今已百年的大溪傳統民俗信仰，可以展現十足的在地特色，及大溪人對地方文化的自信與榮譽感，結合觀光文化資源，把大溪觀光小鎮營造為國際「慢遊城市」。

鄭文燦表示，桃園是具有國際視野的城市，因應「再造歷史現場計畫」的核心，以及聯合國的城鄉永續發展目標，市府策展「大大溪計畫-生活未來式」，就是以宏觀視野，勾勒出新世代永續城鄉生活為內涵的大溪，讓大溪成為生活、生產與生態三合一的新經濟活動場域，成為城鄉新生活型態的示範。

大大溪計畫─生活未來式展覽，即日起到明年1月5日。展覽以大溪的居民夥伴，如何將自己喜愛的文化日常轉變為「體驗大溪生活」的活動。12月14日至15日結合在地木器行、餐飲業，共同推出的「好暖市集」，內容提供各式各樣的DIY手作課程，從工藝認識大溪。