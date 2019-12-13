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雲霧繚繞加里山 迷途婦帶了饅頭卻不敢食用

2019-12-13 17:07中央社 苗栗縣13日電

一名婦人（右）12日與親友攀登加里山，卻獨自迷失山區，警方通報苗栗縣消防局派遣南...
一名婦人（右）12日與親友攀登加里山，卻獨自迷失山區，警方通報苗栗縣消防局派遣南庄分隊一同協助搜尋，所幸傍晚在鹿湖橋尋獲失聯婦人。（翻攝照片）中央社
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苗栗縣南庄鄉海拔2200公尺的加里山是中部知名登山景點，但午後山區雲霧繚繞，不諳地形者易迷途，轄區陸家派出所曾一年內尋獲走失民眾70餘人，提醒山友中午後務必盡快下山。

苗栗縣警局頭份分局今天表示，陸家派出所昨天下午4時許接獲報案，一名婦人在加里山登山口走失，請警方協尋，警員黃德順到場了解，得知婦人與親友一起爬山，途間自行走失，因山區手機訊號不良始終無法聯繫上，親友心急如焚，在山區四處尋找皆無所獲。

當時加里山氣溫低於攝氏10度且已起霧，入夜後將更加寒冷，警方於是通報苗栗縣消防局派遣南庄分隊一起協助搜尋，所幸傍晚近6時在鹿湖橋尋獲失聯婦人。

警方指出，婦人首度攀登加里山，獨自迷失山區，十分驚慌，雖隨身帶了1顆饅頭，卻不敢食用，看見警消到場雀躍不已並頻頻道謝。

加里山素有「台灣富士山」美稱，山嵐變化萬千和美麗山景，吸引不少山友挑戰，但警方提醒，山區午後雲霧繚繞，不諳地形者容易迷失方向，陸家派出所曾在一年中尋獲因登山走失民眾達70餘人，多半就是因未能「趕在雲霧之前」及早下山。

有經驗的山友指出，攀登加里山一般腳程約3至4小時可攻頂，因此最好能儘早出發，中午攻頂後即下山，否則下午下山途中遇到山嵐雲霧瀰漫，就會增加迷途風險。

山友苗栗縣南庄

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