參賽者自備道具超用心 竹縣首屆客語說故事比賽登場

社會組的參賽者楊蕙如（左）比賽時還自備手工布偶及圍裙等道具，圍裙則是以客家傳統之一的「客家獅」作為設計發想。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

新竹縣府為傳承推廣客語，繼續向下扎根，今年舉辦「新竹縣第一屆客語說故事比賽」，共127人報名，年紀最小的僅7歲，最年長參賽者76歲，有的參賽者還精心準備道具，讓故事更精采、生動。

教育處表示，目前語文競賽中有客語演說、朗讀、字音字形等項目，為推廣客家文化及客語傳承，教育處在今年增加了客語說故事比賽，分為國小低、高年級、國中、教師、社會組共5組，比賽內容題材除了以縣府教育處出版的《客家傳說故事》為範圍外，有近3分之1的參賽者也選用自創或經授權內容說故事。

其中社會組的參賽者楊蕙如，在比賽時還自備手工布偶及圍裙等道具，圍裙是以客家傳統之一的「客家獅」作為設計發想，頭頂王字、綠底色再加上大方嘴，讓人一眼就認出。

楊蕙如說，平常她在文化局擔任故事媽媽，會到各個鄉鎮說故事，決定參賽後，拿出過去研究所時的研究主題「台灣客家獅」，並寫成小故事，利用每天孩子入睡的空餘時間製作道具，藉比賽機會向大家介紹新竹縣芎林「客家獅」的故事。

76歲的參賽者劉梅子是竹東人，是在樂齡學習中心客家研習會老師的鼓舞下，抱著「學無止盡、自我挑戰」的想法參賽，她表示，年紀大了記憶力不好，為了能在比賽中有好的表現，近一個月來，每天一早起床錄音說故事練習，弟弟、兒子也會在旁給她評價、鼓舞，不管有沒有得名，對她來說都是很棒的體驗。

首屆比賽今天在六家國小舉辦，六家國小校長何明星表示，比賽內容以客家人文節慶、在地傳說或校園及社區發展歷史等故事為主題，評審標準依咬字發音、口說技巧、內容、儀態動作評分。除了有客語能力很強的參賽者外，也有不太會說客語地參加，是一個很好認識客家文化的機會。