親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「韓國瑜總統後援會」等逾兩百社團被消失 臉書：違反守則

薯條倒餐盤這樣吃 速食店員工揭真相：母湯啊

參賽者自備道具超用心 竹縣首屆客語說故事比賽登場

2019-12-13 14:08聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

社會組的參賽者楊蕙如（左）比賽時還自備手工布偶及圍裙等道具，圍裙則是以客家傳統之...
社會組的參賽者楊蕙如（左）比賽時還自備手工布偶及圍裙等道具，圍裙則是以客家傳統之一的「客家獅」作為設計發想。記者陳斯穎／攝影
分享

新竹縣府為傳承推廣客語，繼續向下扎根，今年舉辦「新竹縣第一屆客語說故事比賽」，共127人報名，年紀最小的僅7歲，最年長參賽者76歲，有的參賽者還精心準備道具，讓故事更精采、生動。

教育處表示，目前語文競賽中有客語演說、朗讀、字音字形等項目，為推廣客家文化及客語傳承，教育處在今年增加了客語說故事比賽，分為國小低、高年級、國中、教師、社會組共5組，比賽內容題材除了以縣府教育處出版的《客家傳說故事》為範圍外，有近3分之1的參賽者也選用自創或經授權內容說故事。

其中社會組的參賽者楊蕙如，在比賽時還自備手工布偶及圍裙等道具，圍裙是以客家傳統之一的「客家獅」作為設計發想，頭頂王字、綠底色再加上大方嘴，讓人一眼就認出。

楊蕙如說，平常她在文化局擔任故事媽媽，會到各個鄉鎮說故事，決定參賽後，拿出過去研究所時的研究主題「台灣客家獅」，並寫成小故事，利用每天孩子入睡的空餘時間製作道具，藉比賽機會向大家介紹新竹縣芎林「客家獅」的故事。

76歲的參賽者劉梅子是竹東人，是在樂齡學習中心客家研習會老師的鼓舞下，抱著「學無止盡、自我挑戰」的想法參賽，她表示，年紀大了記憶力不好，為了能在比賽中有好的表現，近一個月來，每天一早起床錄音說故事練習，弟弟、兒子也會在旁給她評價、鼓舞，不管有沒有得名，對她來說都是很棒的體驗。

首屆比賽今天在六家國小舉辦，六家國小校長何明星表示，比賽內容以客家人文節慶、在地傳說或校園及社區發展歷史等故事為主題，評審標準依咬字發音、口說技巧、內容、儀態動作評分。除了有客語能力很強的參賽者外，也有不太會說客語地參加，是一個很好認識客家文化的機會。

客語新竹客家文化

相關新聞

竹縣竹東、寶山18日停水8小時 預計影響約2300戶

2019-12-13 12:31

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

2019-12-13 12:22

李克承故居下周二開幕 日式建築懷舊氛圍品嘗手沖咖啡

2019-12-13 11:08

竹市設溫馨會談室 被害人紓壓

2019-12-12 23:19

爭取更多防災時間 桃竹苗增237處淹水感測器

2019-12-12 23:11

苗縣列管挖路 逾5天須先提報

2019-12-12 23:09

搭機捷看房子 港人看屋購屋大增

2019-12-12 23:00

挺香港 桃市跨局處設友善小組

2019-12-12 22:56

竹縣長楊文科全日文致詞 宮崎訪問團喜驚：超暖心

2019-12-12 19:28

桃市本土語言教育搭上「偶劇」 可親自操偶超受歡迎

2019-12-12 17:25

被指穿競選背心進校園 萬美玲澄清：絕無談到選舉

2019-12-12 17:23

智慧防災！桃竹苗設置237處淹水感測器 掌握防災應變

2019-12-12 17:00

影／大湖草莓文化季開場 今起連4天88折優惠

2019-12-12 15:44

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

「新竹講．城市美感」論壇及策展登場 抽動物園悠遊卡

2019-12-12 15:23

中醫大新竹附醫開設滿周年 下周台大新竹生醫分院開幕

2019-12-12 14:34

接種大爆量 苗栗公費流感疫苗庫存拉警報

2019-12-12 14:16
看更多

熱門文章

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

等了30年 礁溪鄉第一個觀光夜市明開張

2019-12-12 15:25

板橋文化路設新北市首條公車專用道 一般車開進要罰

2019-12-13 11:39

宜蘭好山好水適合養老？ 網曝這一點是大問題

2019-12-13 11:05

國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

2019-12-12 18:50

屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

2019-12-13 12:34

祕境爆紅！台南六甲落羽松季結合小旅行 明年元月登場

2019-12-13 07:29

遭抹黑當選就「忘了承諾」 洪慈庸提告反擊

2019-12-12 16:52

人事異動 高市府今發新一波人事令

2019-12-12 19:45

大四美23連霸蟬聯地王 基隆房價穩定成長中正區漲數多

2019-12-12 17:07

竹縣長楊文科全日文致詞 宮崎訪問團喜驚：超暖心

2019-12-12 19:28

「添唐拳」校長趴地親吻地板 哽咽中表達感謝

2019-12-12 20:09

還記得志玲姐姐婚禮上在陽台揮手那幕？來台南你也行

2019-12-12 17:05

昔「工人鎮長」遞補屏縣議員 洪明江貼大夜照告別中油

2019-12-12 19:18

嘉市去年清淤預算執行率欠佳 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 15:27

柯文哲提基隆併入北市 「台灣規畫六都很荒謬」

2019-12-12 23:50

屏科大這套技術奪世界冠軍 可防網軍帶風向

2019-12-12 18:33

冬日宜蘭美食 蘇澳黃金醃蘿蔔來了

2019-12-13 07:25

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

2019-12-13 12:22

礁溪觀光夜市今晚開張 前1千名抽機車

2019-12-13 00:00

台南市府活動竟花錢招募鼓掌部隊 黃偉哲：引以為戒

2019-12-13 11:53

台南拿一席韓勝率超過8成 綠營：謝龍介吹口哨壯膽

2019-12-12 18:05

鄉間道士拚學術 考上博士班

2019-12-13 00:07

交部卡半年？ 愛情摩天輪12月招標跳票

2019-12-12 23:27

影／天寒地凍心疼危險捕鰻苗人 林姿妙晚間親送保暖包

2019-12-12 22:01

紅綠燈智慧化！自動控制秒數 駕駛不再瞎等紅燈

2019-12-12 16:42

屏東來義鄉長補選2人登記 鄉民視為「延長賽」開打

2019-12-12 17:52

大龍市場明開幕 打卡上傳送限量文青風帆布購物袋

2019-12-12 17:05

屏東一選區統促黨翁啓峯詐欺罪未執行 初審資格不符

2019-12-12 17:08

農民爭取山林土地管理放寬 林務局長： 已送行政院審查

2019-12-12 18:51

碰上「愛情」摩天輪就卡？高市府批交通部拖半年未核定

2019-12-12 15:57

攝影金牌警妙手修復 神像與未斷香灰奇蹟合影

2019-12-13 13:01

免費公車限市民 盧秀燕鬆口：研究後決定

2019-12-12 23:11

影／大湖草莓文化季開場 今起連4天88折優惠

2019-12-12 15:44

人氣燒肉南霸天將打造「安平港園區」 6旗下品牌進駐

2019-12-13 13:17

越晚越美 台南縣市合併民治中心將首度耶誕點燈

2019-12-12 21:54

議員籲免費公車限市民？盧秀燕：研究財務後再說

2019-12-12 16:25

三星除了知名蔥蒜又加一味 全國唯一鴨食農教育在這裡

2019-12-12 21:35

影／浪漫夜燈光雕秀 林家花園亮到到明年情人節

2019-12-12 21:51

林佳龍罵人怎麼辦？ 幕僚搬出林妻廖婉如消氣

2019-12-12 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top