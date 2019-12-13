親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

年終賽／31分鐘速勝布莎南 戴資穎分組第二晉四強

整理包／遠航復飛恐成空 成立一甲子為何卡在「亂流」

竹縣竹東、寶山18日停水8小時 預計影響約2300戶

2019-12-13 12:31聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

為穩定大新竹地區供水，台水三區處辦理「108年寶山廠高壓主變壓器損壞更新工程」，12月18日上午9點30分至下午5點30分，共計停水8小時〈含恢復供水時程〉。

停水區域包括竹東鎮二重里(雲南路、學府路)、三重里(學府東路、尖山路)、柯湖里(柯湖路三段)，寶山鄉寶山村(水仙路)、山湖村(山湖路)，預計影響約2300戶。

請停水區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。另外，第三區管理處也提醒用戶，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

新竹縣竹東鎮、寶山鄉部分地區18日停水8小時，預計影響約2300戶。圖／聯合報系...
新竹縣竹東鎮、寶山鄉部分地區18日停水8小時，預計影響約2300戶。圖／聯合報系資料照
分享

停水新竹

延伸閱讀

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

竹東舊台泥特色公園改造完成 年底將啟用

相關新聞

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

2019-12-13 12:22

李克承故居下周二開幕 日式建築懷舊氛圍品嘗手沖咖啡

2019-12-13 11:08

竹市設溫馨會談室 被害人紓壓

2019-12-12 23:19

爭取更多防災時間 桃竹苗增237處淹水感測器

2019-12-12 23:11

苗縣列管挖路 逾5天須先提報

2019-12-12 23:09

搭機捷看房子 港人看屋購屋大增

2019-12-12 23:00

挺香港 桃市跨局處設友善小組

2019-12-12 22:56

竹縣長楊文科全日文致詞 宮崎訪問團喜驚：超暖心

2019-12-12 19:28

桃市本土語言教育搭上「偶劇」 可親自操偶超受歡迎

2019-12-12 17:25

被指穿競選背心進校園 萬美玲澄清：絕無談到選舉

2019-12-12 17:23

智慧防災！桃竹苗設置237處淹水感測器 掌握防災應變

2019-12-12 17:00

影／大湖草莓文化季開場 今起連4天88折優惠

2019-12-12 15:44

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

「新竹講．城市美感」論壇及策展登場 抽動物園悠遊卡

2019-12-12 15:23

中醫大新竹附醫開設滿周年 下周台大新竹生醫分院開幕

2019-12-12 14:34

接種大爆量 苗栗公費流感疫苗庫存拉警報

2019-12-12 14:16
看更多

熱門文章

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

「台南—小港機場快線」下月通車 單程縮為70分鐘

2019-12-12 14:38

等了30年 礁溪鄉第一個觀光夜市明開張

2019-12-12 15:25

國民黨棄保效應 黨內大老紛紛表態支持林國慶

2019-12-12 18:50

宜蘭好山好水適合養老？ 網曝這一點是大問題

2019-12-13 11:05

板橋文化路設新北市首條公車專用道 一般車開進要罰

2019-12-13 11:39

遭抹黑當選就「忘了承諾」 洪慈庸提告反擊

2019-12-12 16:52

祕境爆紅！台南六甲落羽松季結合小旅行 明年元月登場

2019-12-13 07:29

人事異動 高市府今發新一波人事令

2019-12-12 19:45

千棵落羽松紅了！盧秀燕臉書推薦「祕境市區就有」

2019-12-12 14:37

大四美23連霸蟬聯地王 基隆房價穩定成長中正區漲數多

2019-12-12 17:07

中醫大新竹附醫開設滿周年 下周台大新竹生醫分院開幕

2019-12-12 14:34

「添唐拳」校長趴地親吻地板 哽咽中表達感謝

2019-12-12 20:09

屏東最宜居？他曝夫婦捨澳洲住東港 網最憂心這點

2019-12-13 12:34

竹縣長楊文科全日文致詞 宮崎訪問團喜驚：超暖心

2019-12-12 19:28

還記得志玲姐姐婚禮上在陽台揮手那幕？來台南你也行

2019-12-12 17:05

昔「工人鎮長」遞補屏縣議員 洪明江貼大夜照告別中油

2019-12-12 19:18

嘉市去年清淤預算執行率欠佳 議員：黃敏惠任內較好

2019-12-12 15:27

柯文哲提基隆併入北市 「台灣規畫六都很荒謬」

2019-12-12 23:50

屏科大這套技術奪世界冠軍 可防網軍帶風向

2019-12-12 18:33

冬日宜蘭美食 蘇澳黃金醃蘿蔔來了

2019-12-13 07:25

礁溪觀光夜市今晚開張 前1千名抽機車

2019-12-13 00:00

台南拿一席韓勝率超過8成 綠營：謝龍介吹口哨壯膽

2019-12-12 18:05

鄉間道士拚學術 考上博士班

2019-12-13 00:07

交部卡半年？ 愛情摩天輪12月招標跳票

2019-12-12 23:27

紅綠燈智慧化！自動控制秒數 駕駛不再瞎等紅燈

2019-12-12 16:42

侯友宜：明年推動塭仔圳開發案 沒有選票壓力

2019-12-12 13:45

屏東來義鄉長補選2人登記 鄉民視為「延長賽」開打

2019-12-12 17:52

影／天寒地凍心疼危險捕鰻苗人 林姿妙晚間親送保暖包

2019-12-12 22:01

屏東一選區統促黨翁啓峯詐欺罪未執行 初審資格不符

2019-12-12 17:08

台南市府活動竟花錢招募鼓掌部隊 黃偉哲：引以為戒

2019-12-13 11:53

記得先儲水！桃園、龜山19日零時起3萬戶停水

2019-12-13 12:22

大龍市場明開幕 打卡上傳送限量文青風帆布購物袋

2019-12-12 17:05

碰上「愛情」摩天輪就卡？高市府批交通部拖半年未核定

2019-12-12 15:57

農民爭取山林土地管理放寬 林務局長： 已送行政院審查

2019-12-12 18:51

影／大湖草莓文化季開場 今起連4天88折優惠

2019-12-12 15:44

免費公車限市民 盧秀燕鬆口：研究後決定

2019-12-12 23:11

議員籲免費公車限市民？盧秀燕：研究財務後再說

2019-12-12 16:25

越晚越美 台南縣市合併民治中心將首度耶誕點燈

2019-12-12 21:54

三星除了知名蔥蒜又加一味 全國唯一鴨食農教育在這裡

2019-12-12 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top