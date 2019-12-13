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李克承故居下周二開幕 日式建築懷舊氛圍品嘗手沖咖啡

2019-12-13 11:08聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

李克承博士故居是一棟雅致的日式建築，2011年被指定為市定古蹟。圖／市府提供
李克承博士故居是一棟雅致的日式建築，2011年被指定為市定古蹟。圖／市府提供
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新竹市第一件古蹟促參案「李克承博士故居」，在前一個營運單位約滿進行重新招商，經4個月的調整，由在地擁有多間知名餐廳的創溢集團進駐，即將於下周二(17日)正式營運，除引進頂級義式咖啡機並提供專業手沖咖啡及精選咖啡豆，也推出烘焙花生吐司並販售當季水果三明治，享受難得一見的日式庭園古蹟咖啡廳風情。

文化局長黃竫蕙表示，李克承博士故居是一棟雅致的日式建築，2011年被指定為市定古蹟，過去是藝文人士聚會使用的西門會館，市府2013年斥資1200萬元整修，隔年開幕並委外營運，合約到期後，市府積極重新招標，與創溢餐飲合作，讓李克承博士故居持續以鬧區中的寧靜庭園、大隱隱於市的古蹟咖啡館之姿重現於民眾眼前。

黃竫蕙指出，李克承故居是1943年由經營「新竹座」戲院（今明志書院停車場）的池田門等人興造完成，作為交際應酬的「會館」；李克承博士是新竹第一位醫學博士，於1945年買下這棟日式瓦屋，但因土地所有權仍屬公有，李克承博士夫人後將故居還給市府，故居佇立76年，見證所在地由醫療區轉變為商業中心及新舊商圈的時空轉換。

2014年修復完成的李克承故居，除承襲黑瓦木構的經典和風，為順應台灣的濕熱氣候，在建築設計上也裝設了讓雨水順流而下的下見板、增加出簷阻擋西曬，並用推拉式的幛子取代固定牆面，達到良好的通風效果，格局大致按照日式住宅傳統的 L 型布局，但不同於一般住宅強調私密性，李克承故居保留了原先作為「會館」的公共性質，讓「座敷」（客廳）成為建築最精采活潑的空間。

李克承博士故居是一棟雅致的日式建築，2011年被指定為市定古蹟。圖／市府提供
李克承博士故居是一棟雅致的日式建築，2011年被指定為市定古蹟。圖／市府提供
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咖啡廳古蹟日式建築

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