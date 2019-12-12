竹縣長楊文科全日文致詞 宮崎訪問團喜驚：超暖心

新竹縣與日本宮崎縣是姊妹城市關係，新竹縣長楊文科與宮崎縣知事河野駿嗣今天下午相見歡。為了歡迎遠道而來的貴客，身為地主的楊文科，更首度展現日文能力，以全日文致詞，讓宮崎訪問團大吃一驚，覺得「超暖心」！

新竹縣府表示，新竹縣與宮崎縣的關係得回溯到2011年，當年雙方從「台日棒球交流賽」結緣，並於2017年簽訂「友好都市交流協定」；2018年，竹縣新竹肉品市場公司更成為國內第一家取得日本和牛代理權的公營肉品公司。

楊文科今天熱烈歡迎河野駿嗣知事率領宮崎縣訪問團到新竹縣政府訪問，他表示，宮崎縣與竹縣是感情濃厚的姐妹城市，從最初的棒球結緣，並逐漸擴展到農業、文化、觀光、經貿等領域；期盼未來雙方能開拓更多交流及合作的機會。

遠道來訪的宮崎縣訪問團，今天也抽空到北埔老街參訪，體驗客家擂茶並品嘗客家麻糬；日本賓客對於擂茶與麻糬的好滋味，都讚不絕口！紛紛表示回到日本後一定要大力宣傳，讓更多日本人來到本縣觀光旅遊。