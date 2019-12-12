華語電影論壇影展新竹場登場 佳片導演齊聚玄奘大學

2019第9屆華語電影論壇影展新竹場在玄奘大學登場，為期二天的電影盛會，延續去年的華語獨立製片熱潮與迴響，在全體師生的熱情支持下，好評如潮，其中動畫單元人氣爆棚，引起校內討論。

2019第9屆華語電影論壇影展都是在近2年的華語電影中精挑細選，每部都獨具特色，從細膩刻劃親情的劇情片，乃至精選動畫等，涵蓋的題材非常豐富，其中不乏收到國際影展邀約或獲得補助的優秀作品，當中也播放玄奘大學大傳系師生拍攝的紀錄片《東市裡的進行式》，以新竹市東門市場七家攤商為訪談對象，藉由在地生活者對市場樣貌的集體印象，綜合過去繁榮景象、現況和對未來的期望，尋找振興東門市場的方向。

此外，主辦單位了促進兩岸影像文化交流，新竹場邀請中國電影導演應亮與會。應亮征戰各大影展，獲得不少獎勵和補助，此番受邀，他不僅帶來數部具代表性的作品，誠意十足，並擔任映後座談的佳賓，分享創作理念與從業歷程。