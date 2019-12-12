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桃市本土語言教育搭上「偶劇」 可親自操偶超受歡迎

2019-12-12 17:25聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

近年來桃園市學校推廣本土語言教育，漸漸將課程及活動活潑化，除了一般的文物靜態展覽外，最受到學生歡迎的是「偶劇團」的互動表演，學生亦可以上台一同參與，表演內容相當吸睛。

桃市教育局國小教育科長鄭凱仁說，最吸引學生的表演類型莫過於「偶劇團」，市府每年提供閩南語及客家語各12個名額，供國中小申請偶劇團到學校推廣本土語言，特別在國小深受歡迎，由於操弄偶對小朋友來說特別新鮮，因此最能吸引國小生的目光，增加他們對本土語言的興趣。

教育局表示，開演前會先由前場演師介紹音樂所使用的工尺譜，讓學生清楚了解布袋戲及後場音樂，以吸引學生對布袋戲的興趣，加上每間學校學生的台語熟悉度並不相同，因此在演出前會先進行調查，讓演師可以適當的在台語台詞中穿插國語口白，此外，最讓學生喜愛的是，演出結束後，還會請學生上台一同操控戲偶，學習初淺的操偶技巧。

目前桃市總共有275名國中小現職教師通過閩南語中高級以上認證，此外，市府為了培養並提升閩南語言教師的語言能力及教學專業，每年會辦理2場閩南語教學師資培訓研習及1場閩南語進階認證研習，更有開設閩南語、客家語及原住民語言的補充教材開發工作坊，增進教師對各語言的瞭解。

近年來桃園市學校推廣本土語言教育，課程逐漸活潑化，除一般的文物靜態展覽外，最受到...
近年來桃園市學校推廣本土語言教育，課程逐漸活潑化，除一般的文物靜態展覽外，最受到學生歡迎的是「偶劇團」的互動表演，學生亦可以上台一同參與。圖／桃市教育局提供
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近年來桃園市學校推廣本土語言教育，課程逐漸活潑化，除一般的文物靜態展覽外，最受到...
近年來桃園市學校推廣本土語言教育，課程逐漸活潑化，除一般的文物靜態展覽外，最受到學生歡迎的是「偶劇團」的互動表演，學生亦可以上台一同參與。圖／桃市教育局提供
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語言閩南語教育局

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