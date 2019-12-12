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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

被指穿競選背心進校園 萬美玲澄清：絕無談到選舉

2019-12-12 17:23聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園第四選區立委選戰激烈，國民黨立委參選人萬美玲昨天先批民進黨對手鄭寶清假借市長名義，要里長出席競選會議，鄭寶清不甘示弱今天在臉書發文，反擊萬美玲多次穿著競選背心進入校園出席活動，讓校方行政人員揹上違反行政中立黑鍋，也造成家長困擾，對此，市府教育局指出未接到相關檢舉，但強調近期將再次通函各校重申教育及行政中立相關規定。

萬美玲認為，鄭寶清是為了遮掩昨天被批評放出市長要來的假消息，今天故意發文攻擊她的烏賊戰，是惡劣無聊至極，並解釋當天是因為有家長會跟學校租借場地辦理生命教育與兒少關懷研習活動，參與約十多人，自己因身為兒少保護協會協會理事長也接到家長會邀約，但因行程匆忙，一時找不到背心換就急著入場分享，但十幾分鐘過程，絕無談到選舉。

萬美玲提到，該處研習場地在校園廣場旁的地下室，自己下車後，就直往地下室走，並沒有經過其他校園空間，由於行程匆忙，現場約分享三到五分鐘，主要分享先前協助同安街孩童車禍的經驗，待在校園約十多分鐘就離開，且該活動為家長會自掏腰包辦理，與校方無關。

主辦研習活動的鍾姓家長會長也在臉書發文聲援萬美玲，還原當天狀況因時間緊湊，議員原本要先更衣再入場，但講座已接近尾聲，連背心都沒來得及脫就被他拉著進入會場，短短幾分鐘也並無拉票拜託的行為言詞，卻也被有心人士大做文章，替萬議座感到不捨也感到抱歉，此風波造成校方被誤解及困擾也深感歉意，並希望外界切勿扭曲家長會的善意及目的。

鄭寶清今天在臉書上發文指出，昨天有幾位國民黨市議員關心行政中立，行政中立法規定不得用公家資源為特定候選人助選，他認為即使市長到總部向各後援會長致意，也與行政中立毫無關聯，話鋒一轉指萬美玲自己才是一再迫使行政機關違反行政中立的人，附上照片批萬無視教育基本法規定，強行穿著候選人背心進入校園舉行各種活動，造成校方、家長困擾。

鄭寶清認為，教育基本法第6條規定很清楚，「學校須維持中立，不得為特定政治、宗教團體宣傳」，因此向來各候選人不得穿著相關競選標誌服裝進入校園，認為如果要檢討行政中立這件事，是否先請萬美玲先檢討自己這種利己損人的行為？好還給孩子乾淨學習環境。

市府教育局指出，在公務員服務法、教育基本法與行政中立法等法規，都有規定教育行政中立等事項，適逢選舉期間，教育局在今年10月29日以桃教人字第1080096061號函宣導，又於今年11月18日以桃教人字第1080101153號重申，要求學校人員於選舉期間，應確依下列相關規定嚴守教育及行政中立，近期也會儘速再次通函各校重申教育及行政中立相關規定。

民進黨爭取連任的立委鄭寶清今天在臉書發文，反擊指對手萬美玲多次穿著競選背心進入校...
民進黨爭取連任的立委鄭寶清今天在臉書發文，反擊指對手萬美玲多次穿著競選背心進入校園出席活動，讓校方行政人員揹上違反行政中立黑鍋，也造成家長困擾，對此萬美玲與辦理活動的家長會長都為此澄清。圖／取自鄭寶清臉書
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行政中立鄭寶清2020選舉2020選舉桃園市立委

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