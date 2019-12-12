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智慧防災！桃竹苗設置237處淹水感測器 掌握防災應變

2019-12-12 17:00聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

近年極端氣候影響，短延時強降雨，成為目前降雨型態的趨勢，今年5月17日與7月2日新竹縣市與桃園市局部地區有幾淹水情形發生，為此，水利署第二河川局執行智慧河川建置計畫，11月在桃竹苗布設237支淹水感測器，提供縣市政府同步掌握水情，並配合原有水位觀測與模擬運算的機制，達到早期預警的效益。

「居然淹水了！」今年5月17日一早，民眾上班時發現不僅住家附近淹水，市區多處地下道因淹水封閉，氣象局觀測到竹市當天降雨短短6小時，降下約250毫米的強降雨，超出側溝、下水道和排水的負荷，不僅竹市如此，台灣地區多處都市也發生同樣狀況。

水利署第二河川局局長楊人傑表示，因應短延時降雨，導致預警的時間逐漸減少，因此水利署挹注經費，今年編列經費給各地方政府廣布淹水感測器，桃竹苗共爭取237支，第一波於11月布建完成。

規劃課課長劉振隆指出，桃園市在易淹水地區、人口密集區一共裝設145支淹水感測器，透過天羅地網的感測器密度，能同步掌握災況，研擬解決方法，迅速排除相關災情。新竹市今年5月及7月都發生淹水，竹市易淹水地區也已布建感測器，包含13處地下道，透過智慧化管理，爭取更多防災時間。

水利署提出逕流分擔與出流管制措施，由原本全部由水道承納的將與逕流，翻轉為水道與土地共同分擔洪水，提高國土韌性。目前桃竹苗區二河局正與新竹市府溝通，考量到客雅溪排水從青草湖以下兩岸防洪設置完成，不易再加高，且沿線是開發密度高的地區，地表不透水的增加，造成逕流增加且集中，超出既有市區排水系統的可以承擔的容量。

楊人傑說，這次選定客雅溪集水區為逕流分擔評估區域，也盤點附近10多處剩餘公共土地空間，初步認為利用可防災公園作為逕流分擔，透過公有設施兼具滯洪功能，可提升地區保護的標準，目前此計畫正與市府評估中。

水利署第二河川局團隊近年積極投入智慧河川，推動韌性國土，打造桃竹苗水漾空間、營造...
水利署第二河川局團隊近年積極投入智慧河川，推動韌性國土，打造桃竹苗水漾空間、營造優質的親水環境。記者郭政芬／攝影
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5月17日凌晨開始下起大雷雨，短時間內強降雨也造成新竹市區多處地下道積水。圖／本報資料照片
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水利署第二河川局執行智慧河川建置計畫，11月在桃竹苗布設237支淹水感測器，提供...
水利署第二河川局執行智慧河川建置計畫，11月在桃竹苗布設237支淹水感測器，提供縣市政府同步掌握水情，達到早期預警的效益。圖／水利署第二河川局提供
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淹水水利署新竹

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