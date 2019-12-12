張瑞昌盼有新竹主義 林智堅形容為新竹質

中央通訊社長張瑞昌今天受邀出席「新竹講-城市美感的8堂課」論壇時表示，希望新竹市擁有屬於自己的「新竹主義」；新竹市長林智堅表示，新竹市擁有獨特「新竹質」。

新竹市近年有許多建設完成，不少民眾直呼「新竹市變美了」，林智堅邀張瑞昌等出席「新竹講-城市美感的8堂課」首場論壇講座，以「用美感治理城市」主題談新竹市近年蛻變。

林智堅分享上任5年多改變城市的心路歷程，包括新竹火車站前廣場、中央公園與南寮漁港等建設，細談改造前、後變化。

台灣創意設計中心董事長張基義會中表示，除林智堅提到的秘訣，地方首長支持和動機是核心關鍵，他相當肯定新竹市近年改變有成。

與談人實踐大學建築設計學系主任王俊雄說，他參與新竹市多項建設，深深感受新竹市政府團隊要求與用心，做事就要「做到實、踩到底」，開心參與新竹市改變過程。

張瑞昌表示，林智堅分享新竹市改變過程時，3度談到「眼神」，包括看到建築師的眼神、爭取預算時的評審眼神，及新竹市立動物園內河馬樂樂眼神等，展現與各方溝通時的用心與專注。

他說，許多公共建設只談硬體、不談軟體，新竹市許多工程都為市民、孩童規劃，為這些建設灌入靈魂，再透過與各方充分溝通，讓新竹市建設兼具美感、實用性。

張瑞昌表示，過去包括宜蘭縣、台中市與高雄市都有各自的城市美學主義，希望了解新竹市在近年的改變後，是否已建立屬於自己的「新竹主義」，成為新竹市民驕傲。

林智堅說，新竹市城市發展早，人口結構卻很年輕，新舊融合，擁有獨特本質、特質，希望透過融入美感，提升城市質感，創造屬於新竹市的全新價值。

林智堅以「新竹質」形容，未來發展不是要競逐人口快速成長、蓋新大樓，而在於讓居民能舒適生活前提下，讓城市能小巧、精緻轉變，不斷提升質感。

林智堅表示，希望新竹市未來透過質感提升與轉變，讓獨特的文化、建築添加新元素後，吸引外地民眾，願意一再造訪。