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影／大湖草莓文化季開場 今起連4天88折優惠

2019-12-12 15:44聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

大湖草莓今年自11月間就已陸續上市及開放採果，大湖地區農會上午推出苗栗縣草莓文化季活動，在台3線大湖草莓觀光農場安排「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，邀各地情侶、夫妻、親子共88對參加，入園免費自採，場面熱滾滾。

大湖地區農會總幹事徐欽志指出，今年大湖草莓從11間到12月初，一期花都已陸續結果，目前草莓平均每台斤價格約350元，比去同期便宜100元，預期春節前後二期果將盛產，屆時價格、產量都更親民，歡迎民眾踴躍到大湖採草莓。

大湖地區草莓栽培面積廣達400公頃，產量占了全國八成，每年冬季草莓上市，大湖鄉台3線公路沿線及各村草莓果園，處處可見採果人潮。

大湖農會為行銷草莓特產，今天安排「與莓有約」活動，為今年大湖草莓文化季掀起第一波熱潮，各地情侶、夫妻、親子2人一組，其中只要有一人生日在國曆12月，都可報名，名額共88對，報名成功者上午受邀到場參加活動，可免費入園自採1斤草莓，現場還送大湖農會生產的草莓乖乖1包，會場還有草莓冰品、草莓餐點等免費品嘗。

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮及農糧署官員到場參加揭幕，隨後展開採果活動，場面熱鬧。

大湖農會表示，為慶祝草莓文化季到來，從今天起一連4天 (12至15日)，只要到大湖酒莊酒品區及農特門市、食尚美食專區及鄉內配合活動的草莓園、餐飲、民宿商家 (有懸掛識別標識及旗幟)全面提供88折優惠，農會歡迎各地民眾到大湖採果、賞玩大湖優美風景。

徐欽志表示，大湖草莓產季視天候，約可持續到明年母親節前後，今年鄉內栽種的草莓品種，香水占7成、豐香2成，另有1成為美姬，此外農會也持續推廣農民嘗試栽培「戀香」品種，未來配合節慶或產銷需求，農會將陸續推出優惠行銷活動。

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大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，邀88對親子、情侶、夫妻到...
大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，邀88對親子、情侶、夫妻到大湖草莓觀光農場免費採草莓，小朋友開心採果。記者胡蓬生／攝影
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大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，邀88對親子、情侶、夫妻到...
大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，邀88對親子、情侶、夫妻到大湖草莓觀光農場免費採草莓，小朋友開心採果。記者胡蓬生／攝影
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大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，邀88對親子、情侶、夫妻到...
大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，邀88對親子、情侶、夫妻到大湖草莓觀光農場免費採草莓，小朋友開心採果。記者胡蓬生／攝影
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大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，12月12至15日提供各項...
大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，12月12至15日提供各項消費優惠。記者胡蓬生／攝影
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大湖草莓文化季「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動上午熱鬧開場，12月12至15日，鄉內配合店家提供採果、消費商品88折優惠。記者胡蓬生／攝影
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大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，開幕會場提供草莓、冰品、美...
大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，開幕會場提供草莓、冰品、美食免費品嘗。記者胡蓬生／攝影
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大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，開幕會場提供各項草莓冰品、...
大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，開幕會場提供各項草莓冰品、美食免費品嘗。記者胡蓬生／攝影
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大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，開幕會場提供各項草莓冰品、...
大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，開幕會場提供各項草莓冰品、美食免費品嘗。記者胡蓬生／攝影
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大湖草莓文化季今天推出「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動，開幕會場提供各項草莓冰品、...
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大湖草莓文化季「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動上午熱鬧開場，12月12至15日提供各項消費優惠。記者胡蓬生／攝影
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大湖草莓文化季「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動上午熱鬧開場，12月12至15日提供...
大湖草莓文化季「戀戀大湖、與莓有約」行銷活動上午熱鬧開場，12月12至15日提供各項消費優惠。記者胡蓬生／攝影
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情侶親子苗栗縣農民

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