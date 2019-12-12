騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

新竹區監理所今天表示，明年配合公路總局，繼續辦理鼓勵民眾參加機車駕訓班訓練費用補助措施，補助金額及額度再加碼。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年新竹及桃園地區，民眾透過相關宣導及補助相關鼓勵措施，踴躍報名參加機車駕訓班，由原900名額經新竹區監理所向公路總局再爭取增加名額，轄區民眾參加機車駕訓補助，最後共有1199人獲得補助。

新竹區監理所今天表示，明年配合公路總局，繼續辦理鼓勵民眾參加機車駕訓班訓練費用補助措施，補助金額及額度再加碼，自明年1月1日起至11月30日止，在期間內參加駕訓班機車訓練並考取駕照的民眾，補助每人訓練費1300元(現行收費2800至3700元)，桃竹苗地區補助名額提高到1900人，希望民眾於透過駕訓班完整之教育訓練，強化防禦駕駛安全觀念，提升考取機車駕照之上路安全並終身受用。

桃竹苗地區目前計有6家普通重型機車駕訓班(新竹縣新竹安全駕駛中心、新竹市新竹客運駕訓班、桃園市中正駕訓班、桃園市太子駕訓班、桃園市大觀駕訓班、苗栗縣東昇駕訓班)。

新竹區監理所表示，今年度轄區內普通重型機車駕訓班開班以來，招生人數較往年大幅成長，寒暑假更是每期招生人數皆額滿，顯示大部分家長及學生觀念已漸漸轉變，願意花費讓子女接受駕訓班正規訓練，換取正確駕駛觀念及技巧，該所並將持續協助業者增設普通重型機車班，提供優質的機車駕訓便民服務。

歡迎有意願參加駕訓班專業訓練之民眾，繼續向就近的駕訓班洽詢報名，相關資訊可於新竹區監理所網站普通重型機車駕訓班駕駛訓練補助專區查詢。