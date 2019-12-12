「新竹講．城市美感」論壇及策展登場 抽動物園悠遊卡

新竹講・城市美感的8堂課及策展今天登場，展出棒球場竹字磚等文物。圖／市府提供 分享 facebook

新竹講・城市美感的8堂課今天登場，並展開為期10天的策展，展出市立動物園建築師手稿、棒球場竹字磚和將軍村歷史文物，市長林智堅領銜主講用美感治理城市，分享新竹市蛻變的秘訣，就是秉持減法設計、尊重專業、以人為本的核心理念，並帶來關於幸福廣場、關埔國小、漁人碼頭改造的3本新書與民眾分享。

首場論壇用美感治理城市由作家張鐵志主持，林智堅與實踐大學建築設計學系主任王俊雄、台灣創意設計中心董事長張基義等人共同討論。

林智堅分享改造竹市的3大秘訣，要找到對的人、弭平不同單位溝通隔閡、改變既有制度，他找來各領域的專家，尊重專業意見，協調建築師、廠商和市府員工間的差異，並建立重大建設會報機制，傳承經驗，如今道路、公園、下水道等基礎設施及新竹漁人碼頭等大型公共建設，都兼顧實際需求和融入美感。

新竹講・城市美感的8堂課今天登場，市長林智堅分享新竹市蛻變的秘訣。圖／市府提供 分享 facebook

張基義表示，地方首長支持和動機也是核心關鍵，肯定竹市改變有成；王俊雄則說，做事就要「做到實、踩到底」，肯定新竹市的改變。

市府行政處指出，新竹講・城市美感的8堂課以即將開園的動物園為契機，開啟新竹城市美感的旅程，今起至21日的策展展出市立動物園建築師手稿、保育員日常用具、動物飼料食譜等，還有市立棒球場竹字磚和將軍村歷史文物、還有國際展演中心、市立圖書館及大車站等模型。