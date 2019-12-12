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中醫大新竹附醫開設滿周年 下周台大新竹生醫分院開幕

2019-12-12 14:34聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

位於竹北的中國醫藥大學新竹附設醫院開設滿周年，今天舉行院慶，各科主任也展現一年來...
位於竹北的中國醫藥大學新竹附設醫院開設滿周年，今天舉行院慶，各科主任也展現一年來的特色醫療。記者陳斯穎／攝影
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位於竹北的中國醫藥大學新竹附設醫院開設滿周年，今天舉行院慶，鄰近的台大醫院新竹生醫園區分院也將於本月16日開幕、17日正式營運。新竹縣長楊文科表示，新竹縣病床缺口數曾高達1346張床，醫療資源不足，兩間醫院進駐後，讓鄉親不需遠道求醫或跨縣市轉院，填補竹縣病床缺口。

中醫大新竹附醫今天舉行周年院慶，並和德蘭兒童中心簽署合作備忘錄，推動「愛與關懷－弱勢兒童健康照顧計畫」，各科主任也展現一年來的特色醫療，現場還舉辦健康園遊會，讓民眾免費檢測骨密、血糖檢測。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，該院總床數788床，其中一般急性病床496床，特殊病床292床，成立癌症中心、心血管中心、腦中風中心，血友病中心、婦幼中心等特色醫療中心。開院一年來，健檢突破3466人次、超音波引導疼痛注射2880例、眼底視網膜雷射高達1504例等，新生寶寶有300名。

醫院也積極幫助社會弱勢，與德蘭兒童中心簽署合作備忘錄，提供院童免費健康檢查、健康諮詢等，結合醫療團隊與志工隊，舉辦小小醫師體驗營，促進院童對生命教育的認知。

楊文科指出，新竹縣103年時每萬人口急性一般病床數為全國倒數第一，病床缺口曾高達1346床，醫療資源倒數，中醫大新竹附醫進駐後，提升新竹地區醫療照護水準與品質。

另外，同樣在竹北的台大醫院新竹生醫園區分院，將於17日正式營運，再為新竹地區提升醫療資源，初期的診察科別包括內科、外科、婦產科、兒科、麻醉科、骨科、神經科共7科，並開設急性一般床20床，急診服務則預估明年2月開始提供。

中醫大新竹附醫今天舉行周年院慶，並和德蘭兒童中心簽署合作備忘錄，推動「愛與關懷－...
中醫大新竹附醫今天舉行周年院慶，並和德蘭兒童中心簽署合作備忘錄，推動「愛與關懷－弱勢兒童健康照顧計畫」。記者陳斯穎／攝影
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中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，該院總床數788床，其中一般急性病床496床，特殊...
中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，該院總床數788床，其中一般急性病床496床，特殊病床292床，成立癌症中心、心血管中心、腦中風中心，血友病中心、婦幼中心等特色醫療中心。記者陳斯穎／攝影
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中醫大新竹附醫今天舉行周年院慶，現場還舉辦健康園遊會，讓民眾免費檢測骨密、血糖檢...
中醫大新竹附醫今天舉行周年院慶，現場還舉辦健康園遊會，讓民眾免費檢測骨密、血糖檢測。記者陳斯穎／攝影
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新竹台大醫院中醫中國醫藥大學

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