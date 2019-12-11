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不老樂團報佳音 醫院傳播歡樂

2019-12-11 23:22聯合報 記者陳夢茹／桃園報導

桃園市八德區廣興社區發展協會「不老樂團」，成員平均年齡約75歲且半數為慢性病患者...
桃園市八德區廣興社區發展協會「不老樂團」，成員平均年齡約75歲且半數為慢性病患者，昨到聖保祿醫院報佳音。 記者陳夢茹／攝影
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桃園市聖保祿醫院昨天出現一群「不老樂團」，加起來約1500歲，這些阿公阿嬤以聖誕裝扮，手持沙鈴和響板，隨著聖誕歌曲舞蹈、搖擺，為病患報佳音，讓醫院充滿聖誕的溫馨歡樂氣氛。

這群長輩是桃園廣興社區發展協會的「不老樂團」，半數都是慢性病患者，首次走出社區到醫院報佳音，自己也很開心。協會總幹事邱定璿說，不老樂團成立約一年，理念是想讓社區老人及患有慢性病的阿公阿嬤藉由音樂活動筋骨，到社區和鄰居聊聊天，加上廣興社區長期和聖保祿醫院合作，院方每月都會安排醫療講座，還特別設置專責護理師，社區民眾有任何疾病用藥問題能馬上詢問，因此這次走出社區的表演，第一站就選在聖保祿醫院。

邱定璿表示，不老樂團一周聚會2小時，所有樂器皆由社區的阿公阿嬤自製，以咖啡罐加入小石頭、綠豆等豆類自製「沙鈴」，用橡皮將牛奶罐封住，做出「鼓」等等。帶領不老樂團一年多的社區大學音樂老師范嘉倩說，教導這群長輩學生時，須注意音樂節奏不能太快，還要適時留意學生的身心反應。

不老樂團的成員邱游表示，過去在家常不知道要做什麼，加入樂團後除了可練習打擊樂外，心情更能放鬆。另名曾經中風的朱先生則說，打擊樂器時能活動手部，達到身體復健的效果，此外還可以一邊享受音樂一邊與鄰居聊天的人際互動。

樂團慢性病復健

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