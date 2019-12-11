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減少道路挖掘 苗縣府管制新封路面完工1年到1年半禁挖

2019-12-11 22:11聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

為減少道路一再重複挖掘，引發民怨，苗栗縣工務處今召開「109年度整體協調預挖路段」會議，與公路總局苗栗工務段、營建署中區工程處及下水道工程處中區分處、台電、中油、自來水公司等相關代表提報明年度預計重大管線挖掘路段，工務處將嚴格規定管制新封路面完工後 1年到1年半禁挖規定，減輕民怨。

工務處指出，每年年底都會跟相關管線單位、路權單位，針對明年度有重大挖掘計畫案者，召開會議提出討論。今天召開109年度整體協調預挖路段會議，管線單位、路權單位，18鄉鎮市公所相關單位，縣府工務處，水利處等參與。

工務處指出，會中針對109年將苗栗縣轄內道路（省、縣、鄉鎮市編號道路及市區道路）挖掘長度100公尺以上或挖掘日期為5天以上者的重大挖掘計畫案者納入列管，請各管線單位配合辦理。

管線單位分別提報明年度預計重大管線挖掘路外，並由路權單位（公路總局、縣府及各鄉鎮市公所）溝通及確認有無工程衝突，決定同意相關管線施作工程。若仍有疑慮則再協商，確實達到道路減少挖掘，並將嚴格依規定管制新封路面完工後1年至1年半禁挖規定，減輕民怨。

工務處指出，為符合行政院「路平專案」人手孔蓋減量政策，也決議請各管線單位應積極檢討孔蓋減量以70％下地20公分、30％因搶修、救災或需經常開啟者得留置路面上，但未下地的孔蓋應與路面齊平，維護用路安全。

工務處表示，不論一般性挖掘或計畫型挖掘，除規定必須使用CLSM（控制性低強度回填材料）作為管溝回填材料，另由管線單位在管溝回填完成進行一車道或全路幅刨鋪，後續縣府辦理逐案查驗接管，管線單位負責路面保固期限，落實「聯合施工，責任加重」的管理政策，提升道路品質。

為減少道路一再重複挖掘，引發民怨，苗栗縣工務處今召開「109年度整體協調預挖路段...
為減少道路一再重複挖掘，引發民怨，苗栗縣工務處今召開「109年度整體協調預挖路段」會議，由副處長詹彩蘋主持，提報明年度預計重大管線挖掘路段，工務處將嚴格規定管制新封路面完工後 1年到1年半禁挖規定，減輕民怨。。圖／苗栗縣府工務處提供
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為減少道路一再重複挖掘，引發民怨，苗栗縣工務處今召開「109年度整體協調預挖路段...
為減少道路一再重複挖掘，引發民怨，苗栗縣工務處今召開「109年度整體協調預挖路段」會議，由副處長詹彩蘋（中）主持，提報明年度預計重大管線挖掘路段，工務處將嚴格規定管制新封路面完工後 1年到1年半禁挖規定，減輕民怨。。圖／苗栗縣府工務處提供
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路權苗栗縣行政院

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