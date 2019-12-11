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桃園10萬多人次票選五星司機 19駕駛員獲表揚

2019-12-11 21:33聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市政府為鼓勵市民朋友搭乘公車，10月推出「搭公車抽百萬、五星級司機您來評」，超過10萬人次參與，今天表揚和五星司機和頒獎，也送出iPhone手機、日本大阪來回雙人機票等大獎。

桃園市副市長游建華出席頒獎典禮，表示公共運輸系統是都市交通非常重要的一環，現階段桃園捷運系統尚未普及，公車軟硬體設備及服務品質良窳對民生很重要。為鼓勵市民朋友踴躍搭乘公車，市府自10月起舉辦「搭公車抽百萬、五星級司機您來評」活動，迄今已超過10萬人次參與、臉書粉絲專頁逾7000人按讚支持。

五星級公車駕駛員評選分為「績優組」、「安全組」、「人氣組」及「秘密客票選組」，票選出桃園最好的19位五星駕駛。另外，桃園致力推動大眾交通運輸建設，已連續兩年獲得交通部公運獎肯定，市府也將持續提升公車服務品質與軟硬體設備，讓市民朋友喜愛搭乘公車，桃園大眾運輸推行得更加順暢。

游建華說，市府重視公車運輸發展，近年透過與公車業者合作等方式，共同努力改善公車運輸的服務品質與軟硬體設備，包括推行智慧站牌、節能電子紙站牌、車輛LED全彩螢幕、ibus公車動態查詢等，朝向友善及科技化的智慧公車方向發展。

游建華指出，這次透過「搭公車抽百萬、五星級司機您來評」活動，除了對獲獎司機表達十二萬分謝意，感謝他們努力讓桃園市民享受優質的大眾運輸服務，也希望能讓市民朋友養成搭公車習慣，並體會市府改善公車軟硬體的用心，提升公車駕駛服務及認同感，讓桃園公車更貼心、服務更好

交通局長劉慶豐說，活動分3部分，第一部分為鼓勵市民搭公車抽獎，市民朋友只要先在活動網頁登錄悠遊卡或一卡通卡號，並持卡搭乘市區公車20次(含)以上，上下車皆須完成刷卡合計為1次，即可參加抽獎，最大獎為iPhone 11手機1支，獎項總價超過百萬元，累計共有1500位乘客得獎。

第二部分為徵求市民朋友搭公車拍影片，於InstaGram社群平台舉辦搭公車來見你短影片比賽，有27人參加，最大獎為日本大阪雙人來回機票1份。

為鼓勵公車駕駛提升服務品質及安全，活動第三部分由市民朋友票選五星級駕駛員推薦、投票活動，依照公車駕駛服務性質分為「績優組」、「安全組」、「人氣組」及「秘密客票選組」，計有140位駕駛員受乘客推薦，有1萬8000人參與，投票超過10萬筆，依照高票數排序公開表揚每組前3名共19位駕駛員，分別可獲得新臺幣1萬、8000、6000元獎勵金並頒贈榮譽徽章、獎狀及車輛貼紙標示牌，以提升公車駕駛之榮譽感。其他獲推薦的駕駛員也獲得2000元獎勵金。

有140位駕駛員受乘客推薦，10萬多筆投票選出19位五星級駕駛員。圖／桃園市政府...
有140位駕駛員受乘客推薦，10萬多筆投票選出19位五星級駕駛員。圖／桃園市政府交通局提供
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副市長游建華頒獎肯定五星級駕駛員的服務品質。圖／桃園市政府交通局提供
副市長游建華頒獎肯定五星級駕駛員的服務品質。圖／桃園市政府交通局提供
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參加票選的民眾幸運獲大獎。圖／桃園市政府交通局提供
參加票選的民眾幸運獲大獎。圖／桃園市政府交通局提供
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